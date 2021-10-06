14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı

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Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde Ebubekir Sıddık Ş. (38), tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş., yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 1 Ekim günü Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ebubekir Sıddık Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan D.Ş., komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Kurtuluş ve Şehitler Mahallesi ile sanayi sitelerinde arama yapan, metruk binalar, park ve bahçeleri kontrol eden ekipler, şüpheliyi HorasanErzurum karayolunda yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebubekir Sıddık Ş., çıkarıldığı mahkemece `kasten yaralama´ suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-10-06 09:55:05



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