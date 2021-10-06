Yüksekokullarla yürütülen değerlendirme toplantıları tamamlandı

Atatürk Üniversitesi yönetiminin, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonu kapsamında birim yöneticileriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantılarının meslek yüksekokulları ayağı da tamamlandı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında; fakültelerin ardından meslek yüksekokulları, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı yöneticileriyle gerçekleştirilen kültürel dönüşüm toplantıları doğrultusunda yapılan akademik çalışmalar ile yapılması planlanan bilimsel projeler değerlendirildi.

Stratejik plan çerçevesinde ortaya konulan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin dördüncü yılına yaklaştığını hatırlatan Rektör Çomaklı, bu süre zarfından gerek akademik çalışmalar gerek araştırma geliştirme projeleri gerekse de iç ve dış paydaşlar ile kurulan güçlü iletişim kanallarının neticesinde topyekûn bir kalkınmanın mümkün hale geldiğini aktardı.

Rektör Çomaklı: “Birimlerimizin Akredite Olmasını Oldukça Önemsiyoruz”

Birim yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantılarda uluslararasılaşma, ihtisaslaşma, kurumsal ve toplumsal katlı ile girişimcilik gibi birçok konunun ele alındığını vurgulayan Çomaklı: “Birimlerimizin geldikleri nokta hakkında bilgi aldığımız toplantıların ilk ayağı oldukça verimli geçti. Bu doğrultuda yöneticilerimiz, yapılan çalışmalar hakkında rapor sunarak hedeflenen noktalara ilişkin öngörülerini paylaştı. Meslek yüksekokullarımızın gelmiş olduğu noktadan dolayı oldukça sevinçliyiz. Özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını cevap verecek donanıma sahip olmaları gelecek adına umut veriyor” dedi.

“İlk 500 Üniversite Arasına Girme Hedefine Emin Adımlarla Yürüyoruz”

Atatürk Üniversitesinin dünyanın önde gelen ilk 500 üniversite arasına girme idealine yönelik birimlere önemli görevlerin düştüğünü aktaran Rektör Çomaklı: “Özellikle bölüm ve fakültelerimizin akredite olmalarını oldukça önemsiyoruz. Fiziki şartlar açısında dünya standartlarında olan üniversitemiz, vermiş olduğu eğitimle de başarı basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanıyor. Giderek yükselen bir başarı grafiğine sahip olan üniversitemiz, tüm mensuplarımızın gayretleriyle arzulanan hedefe en kısa zamanda ulaşacaktır. Bu vesileyle, değerlendirme toplantılarımızın ilk aşamasına katılım sağlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, gelecek dönem için başarı dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde birim yöneticileriyle gerçekleştirilen kültürel dönüşüm çalışmaları; enstitü, araştırma merkezleri, ofisler ve koordinatörlüklerle yapılacak değerlendirme toplantılarıyla devam edecek.

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