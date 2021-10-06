Coreker yaylasında lapa lapa kar yağı

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Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı köyü Coreker yaylasında lapa lapa kar yağdı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yüksek kesimlerde sabaha karşı kara dönüştü.

Olur Ormanağzı köyü Coreker yaylasında hayvancılık yapan İsmail Aydın, “Bu sene havalar kurak gitti ot biçemedik. Erken kar yağdı, hayvanlarımızı da erken içeri aldık işimiz çok zor. Allah yardımcımız olsun” dedi.

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