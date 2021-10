Diva Sen Başkanı Karadaş: “Camiler, kardeşliğin pekişmesini sağlayan kutsal mekânlardır”

Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olması dolayısıyla camilerin önemine dikkat çeken Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Diva Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş, camilerin ibadet yerleri olmasının yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanları olduğunu söyledi.

“Camilerimizde, Kalplere, Allah, Peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirilir”

Camilerin önemine dikkat çeken DivaSen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş, camilerin ibadet yerleri olmasının yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanları olduğunu belirten Başkan Karadaş, her yıl 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan " Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Karadaş, mesajında şunları kaydetti; “Ekim ayının ilk haftası 1986 senesinde camiler haftası olarak idrak edilmeye başlamıştır. 2003 yılında da din görevlileri de bu işin içine katılarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak idrak ediliyor. Camiler kendini ziyaret edenleri hep kucaklayan ve kendine yöneleni asla kendi dışında bırakmayan bir yuvadır. Kadınıyla çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, toplumun bütün kesimlerinin bu yuvada huzur bulduğu aşikardır. Camiler, dil, renk, ırk ve kültür farkı gözetilmeksizin çocuk, genç ve yaşlıyı aynı safta buluşturan ve tevhid inancı etrafında toplayan; birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesini sağlayan, kutsal mekânlardır.

Camilerimiz tarih boyunca yüce dinimiz İslam'ın Kur'an ve sünnetten neşet eden değerlerinin hayata dönüşmesinde önemli vazifeler icra etmiştir. Bu yönüyle camiler, ufuk çizip,yön tayin edeb vahyin ve nebevi düsturun doğru anlaşılıp en güzel şekilde yaşanan bir hayata dönüşmesinde aktif rol oynamaktadır. Şüphesiz camilerimiz ibadet yerleri olmanın yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanlarıdır. Eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekânlarıdır. Okunan hutbeler, yapılan vaaz ve nasihatler ile her yaştan insana dini bilgiler öğretilir, kalplere Allah, Peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirilir. Mukaddes değerlerimizin idrakinde olan DivaSen olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her alanda donanımlı bir birey olarak yetiştirmek maksadıyla bu kapsamda camilerimizde yaz kurslarının yanı sıra sosyal kültürel etkinlikler düzenliyoruz. DivaSen olarak yaptığımız etkinlikleri geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bundan sonra da yapacağımız faaliyetlerle çocuklarımıza ve gençlerimize hizmete devam edeceğiz. Bu vesile ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasının ülkemize, milletimize ve tüm islam alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.''

