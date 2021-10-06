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Erzurum’da bir baba, tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 bıçak darbesiyle yaraladı. Tedavi altına alınan genç kız yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, olay Erzurum’un Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde 1 Ekim'de meydana geldi. Ebubekir Sıddık Ş., evde tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.’yi 24 bıçak darbesiyle yaraladı. D.Ş., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, baba Ebubekir Sıddık Ş. polislerin uzun uğraşları sonucu ErzurumHorasan karayolunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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