Doğu Anadolu'da kar sürücülere zor anlar yaşattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi.

Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı KarsArdahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı sonrası yollar tamamen karla kaplanırken, araçlar zaman zaman kayarak yoldan çıktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.