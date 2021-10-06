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Covid-19 testi pozitif çıkan anne bebeğini emzirmeye devam edebilir Aşı yaptırmayan gebelik dönemindeki anne adayları hastalığı daha ağır atlatıyor Erzurum Şehir Hastanesi’nde ‘Dünya Emzirme Haftası’ etkinlikleri düzenlendi

İHA

Covid-19 testi pozitif çıkan anne bebeğini emzirmeye devam edebilir Aşı yaptırmayan gebelik dönemindeki anne adayları hastalığı daha ağır atlatıyor Erzurum Şehir Hastanesi’nde ‘Dünya Emzirme Haftası’ etkinlikleri düzenlendi

17 Ekim ‘Dünya Emzirme Haftası’ dolayısıyla Erzurum Şehir Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, “Covid19 testi pozitif çıkan anne, bebeğini emzirmeye devam edebilir. Ayrıca aşı yaptırmayan gebelik dönemindeki anne adayları hastalığı daha ağır atlatıyor” dedi.
17 Ekim ‘Dünya Emzirme Haftası’ nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Hastane içerisine kurulan stant da uzman doktorlar tarafından annelere, anne adaylarına çocuk emzirilmesi konusunda yardımcı olunarak, anne sütünün önemi konusunda bilgiler veriliyor. Ayrıca doktorlar tarafından vatandaşlara anne sütünün önemini anlatan broşürler dağıtıldı.
Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, “Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 17 Ekim tarihleri arası çocuk emzirme haftası olarak kutlanıyor. Bizlerde Erzurum Şehir Hastanesi olarak bu etkinliği 1 hafta süreyle gerçekleştireceğiz. Tüm dünyada artık anne sütünün tartışması yapılmadığı bir kez daha kanıtlandı. Bizlerde bir hekim olarak bir kere daha annelerimize anlatmak, bu anlatma yalnızca anne veya anne adaylarına değil tüm topluma anlatmak amacındayız. Anne sütünün ne kadar kıymetli olduğunun önemi anlatmak adına hemşire arkadaşlarımızla annelere veya anne adaylarına broşür ve kitapçıklarla anlatmaya çalışıyoruz. Bu kutlama ile birçok anne veya anne adayına ulaşma fırsatı bulduk. Bizler zaten her doğum yapan annelere çocuk emzirme eğitimlerimizi sürdürüyoruz, anlatıyoruz. Anneler zaten anne sütünün ne kadar kıymetli olduğunu biliyorlar. Anne sütü özellikle ilk 6 ayda çok kıymetli, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için anne sütünün verilmesini anlatıyoruz” dedi.
Özellikle yaşanılan Covid19 sürecinde, anne sütünün içermiş olduğu bağışıklık maddelerinin bebeğe ekstra koruyucu bir güç olduğunu ifade eden Doç.Dr. Kadıoğlu, “Annelerden, anne adaylarından hatta baba adaylarından özellikle çocuklarını emzirmeleri konusunda her türlü desteğimizi veriyoruz. Anne sütü gerçek anlamda ulaşılması kolay, ekonomik, pratik, her daim ılık olan ve tüketilmeye hazır bir gıdadır. Ekstra gıdalar hiçbir zaman anne sütünün yerini dolduramaz ve anne sütünün yerine konulamaz. Sağlıklı gelecek istiyorsak ki bu da ruhsal ve fiziksel, aynı zamanda psikolojik bakımından anne sütünü öneriyoruz” diye konuştu.

“Anne korona olsa bile çocuğunu emzirmeye devam edebilir”
Doç.Dr. Kadıoğlu, “Bir anne Covid19 olsa bile mutlaka ama mutlaka çocuğunu emzirmesini söylüyoruz. Yalnızca anne yüzünü kapatacak şekilde maskeli olması yeterli. Anne sütünden çocuğa geçecek hiçbir kanıtlayan bilgi yoktur. Bebeğin diğer hastalıklardan korunması da çok önemlidir. Tüm gebelere Covid19 aşısını gebeliğin her döneminde yapılmasını öneriyoruz. Gebeliğin birinci gününden son gününe kadar, özellikle de son 3 aya girmeden önce aşılarını tamamlamalarını özellikle öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aşı yapılmayan gebeler hastalığı ağır atlatıyor”
Gebelerin hastalığa zor yakalandığını kaydeden Doç.Dr. Kadıoğlu, “Yakalandığı zaman da o hastalığı çok ağır geçiriyorlar. Bu nedenledir ki aşı çok kıymet, çocuk emzirme çok kıymetli, annelerin kendileri Covid19 olsalar dahi çocuklarını emzirmelerini öneriyoruz. Çocuklarını emziren annelere de aşıyı tekrar söylüyorum öneriyoruz. Gebeliğin ilk üç ayında bebeğin gelişimi oluşmaya başladığı için çocuğun her hangi bir kimyasal maddeye maruz kalmamasını öneriyoruz. Anne sütünün ilk 3 ayında çocuğa verilmesinde hiçbir zararı olmadığını söyleyebilirim. Gebeler Covid19 olduklarında hastalığı çok zor geçiriyorlar, gebelerin son 3 aya girmeden aşılarını kesinlikle tamamlamalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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