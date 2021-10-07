Hastane kavşağında otomobilin çarptığı kadın yaralandı

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Erzurum Şehir Hastanesi kavşağında yoldan karşıya geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ErzurumÇat karayolu Şehir Hastanesi kavşağında İhsan A. yönetimindeki 06 MYF 31 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Seher Şengül’e çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafik ekipleri inceleme başlatırken, bölgede yaya geçidinin bulunmaması nedeniyle sürekli kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar yetkililerin bölgede tedbir almalarını istedi.

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