Öğretmenlerden radyo tiyatrosu

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Erzurum Palandöken Polis Amca İlkokulu öğretmenleri radyo tiyatrosu projesinde yer aldı.

Okul Müdürü M. Çetin Şengül ve Anasınıfı öğretmeni Özlem Yahşi Anik'in de içinde bulunduğu Tebeşir Tiyatrosu Topluluğu “Anne Gibi” adlı eski günleri yadeden çok özel yaşanmış hikayelerin seslendirildiği Radyo Tiyatrosu gösterisini seslendirecek.

Radyo tiyatrosu 9 Ekim Cumartesi günü Damla Radyo’da yayınlanacak.

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