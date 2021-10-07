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Karataş: “Okulların personel ihtiyacı karşılanmalı, okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir”

İHA

Karataş: “Okulların personel ihtiyacı karşılanmalı, okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir”

Erzurum Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, Okulların personel ihtiyacı karşılanması okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti.
Eğitimöğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi, okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Karataş, “Eğitimöğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerini dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacı her zamankinden daha fazladır.
Eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir. Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir” dedi.
Karataş, okulların yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanmadığından, vazgeçilemez nitelikteki hizmetler, okulaile birlikleri tarafından veya Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalıştığını kaydederek “Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta TYP kapsamında alınan personelin geçmiş yıllarda alınan personelden daha az olması, ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karara dönüşmüştür.
Salgın sürecinde okulları açık tutmak, öğrenme kayıplarını tespit etmek, telafi eğitimleri düzenlemek gibi zor ve ağır birçok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler, destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte, sorunları çözmekte zorlanmaktadır.
Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitimöğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır.
Unutulmamalıdır ki, yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine; yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe, idareimaslahata ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir.
Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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