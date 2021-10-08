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TOGG’u örnek alarak elektronik araba ürettiler iki ödül birden kazandılar Bakan Varank, liseli öğrencilerin ürettiği otomobile takdir imzası attı

İHA

TOGG’u örnek alarak elektronik araba ürettiler iki ödül birden kazandılar Bakan Varank, liseli öğrencilerin ürettiği otomobile takdir imzası attı

Erzurum'da Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yerli otomobil TOGG’u örnek alarak elektrikli araba üretti. Tamamen yerli imkânlarla ürettikleri otomobil ile TEKNOFEST yarışlarına katılan lise öğrencileri iki ödül birden kazandı.
Erzurum’da Yakutiye İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, yerli otomobil TOGG’u örnek alarak elektrikli araç üretti. 9 öğrencinin 5 ay gibi kısa bir sürede tasarladığı araç, TEKNOFEST yarışlarına katılarak iki ödül birden kazandı. Tasarımı ve kazandığı ödüllerle yarışmada dikkat çeken ‘Dadaş’ isimli araç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da tebrik imzasını aldı. 50 kilometre hıza ulaşabilen ve tam şarjla 50 kilometre mesafeye gidebilen elektrikli otomobil, Selçuk Bayraktar’ın da takdirini kazandı. Öte yandan, katıldıkları yarışmadan iki ödül alarak okullarına dönen öğrencileri ise sınıf arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Ürettikleri elektronik arabanın yapım aşamasını anlatan Yakutiye İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Emirhan Üçdemir, “Takımımız Yakutiye İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 9 kişi ve bir danışman öğretmenden oluşuyor. Bir takım kaptanı ve mekanik, elektronik olarak gruplara ayrıldık. Mekanikte 4, elektronikte 4 olmak üzerek görevlendirme yaptık. Aracımızın ilk olarak raporunu oluşturduk. Rapordan geçtikten sonra şaseyi imal ettik. Bu şekilde aracın diğer parçalarını birleştirerek elektrikli bir otomobil ürettik. Son olarak elektrik düzeneğini de oluşturduktan sonra aracımız yarışa hazır hale geldi. Aracımızın yapımını bitirdik ve yarışmalara katılmak için İzmit’e gittik” dedi.
“Aracımızı TOGG’u örnek alarak tasarladık”
Yaptıkları aracı TOOG’u örnek alarak ürettiklerini de söyleyen Üçdemir, “TEKNOFEST yarışlarına 4 kategoriden katıldık ve 2 kategoriden ödül kazandık. Görsel tasarım ve tanıtım kategorilerinden ödüllerimizi aldık. Aracımızın görsel tasarımı tamamen bize özgü bir tasarım. Yerli üretim otomobil olan TOGG’dan esinlenerek aracımızı oluşturduk. Yerli arabamız olduğu için ve yerli araba yarışmasına katılacağımızdan TOGG’u örnek aldık” diye konuştuk.
“Bakan Varank ‘Dadaş’ isimli arabaya imzasını attı”
Bakan Varank’ın araca takdir imzası attığını belirten Üçdemir, “Aracımız yarışmalarda çok dikkat çekti. Bakan Varank, Selçuk Bayraktar ve TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal aracımızla ayrı ayrı ilgilendiler. Bakan Mustafa Varank da imzasını aracımızın üzerine attı. Alamadığımız ödülleri kazanabilmek için önümüzdeki sene de aracımızı geliştirip yarışmalara katılacağız” dedi.
Ödül almak için sahneye çıktığı zaman çok heyecanlandığını kaydeden Yakutiye İmam Hatip Lisesi 10’ncu sınıf öğrencisi Eda Nur Uzuntürk, “Biz zaten takım olarak ödül almayı bekliyorduk. Yine de süreç içerisindeki heyecanımız sürekli olarak devam etti. Ödülü almak için adımızı okuyarak bizi sahneye çağırdıkları zaman kalbim çok hızlı çarpmaya başladı. İnanamadım ve takım arkadaşlarıma sordum biz mi kazandık diye. Sahneye çıktığımız zaman da kızların öne çıkarak kupayı tutmasını istediler. O an gerçekten çok mutlu oldum” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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