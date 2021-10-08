Aydemir Vergi Usul Kanunu değişikliğini değerlendirdi Aydemir: ‘Aziz Sancar, milli duruşu olan özel bir şahsiyettir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, vergi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin önemli bir kısmının, reform niteliğinde olduğunu söyledi.

Esnafın Çiftçinin Huzur Katsayısı Artacak

Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen 66 Maddeden müteşekkil kanun teklifine dönük notları anlatan Milletvekili Aydemir, yasanın esnaf, yatırımcı, çiftçi başta olarak tüm kesimleri çok rahatlatacak değişiklikleri içerdiğini, huzur kat sayısının artacağını belirtti.

Aydemir Basın Toplantısında Yasa Değişikliğini Ele Aldı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlediği basın toplantısında, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ne söz verdiysek, yapıyoruz

Kanun teklifiyle, esnafın önemli oranda rahatlayacağını ve huzur bulacağını ifade eden Milletvekili Aydemir, "AK Parti iktidara geldiği günden, hatta kurulduğu günden bu yana 'toplumun her kesimine huzur enjekte edeceğiz' dedik ve bunu yapıyoruz. Salgın şartlarında birtakım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunları izale edebilmek için, bunları insanların çok daha kolay göğüsleyebilmesi için 'kanuni düzenleme gerekiyorsa bunları yapacağız' dedik, yapıyoruz. 65 maddenin önemli bir kısmı hakikaten reform niteliğindedir." dedi.

Aydemir’den Parlamenter Sisteme Dönüş Anlayışına Tepki

Basın toplantısında bir gazetecinin parlamenter sisteme dönüşle ilgili sorusunu da cevaplandıran Milletvekili Aydemir, parlamenter sistemin geriye dönüş olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, istikrarlı bir zemin sunduğunu kaydetti. Aydemir parlamenter sisteme dönüşün siyasi irtica olduğunu belirtti.

Aydemir’den Aziz Sancar’a Vefa

Basın toplantısında Bilim insanı Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü alışının 6’ıncı yıldönümü dolayısıyla tebriklerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘7 Ekim 2015 iftihar zamanlarımızdandır. Bir bayrak ismimiz var, Aziz Sancar. Nobel kimya ödülü aldı bizim için çok çok değerli, çok önemli, çok saygıdeğer bir şahsiyettir Sayın Sancar. Ve özel bir prototip, gençlerimiz için örnek bir simadır. Dolayısıyla bugünden dolayı kendisini tekraren TBMM çatısı altında tebrik ediyorum. Onunla iftihar ettiğimizin altını çiziyorum. Bizim için çok özeldir, çok örnektir. Ve milli bir duruşu olan isimdir. Bir büyüğümüzdür. Kendisini çok değerli buluyoruz. Cenabı hak uzun sıhhatli ömürler versin.’ diye konuştu.

Aydemir: Eylem yapanlar öğrenci değil!’

Basın toplantısında Boğaz içi Üniversitesinde meydana gelen olaylara değinen milletvekili Aydemir, üniversite Rektörünün makam aracı üçerine çıkarak eylem yapanların öğrenci olmadıklarını, öğrencilere kumpas kurduklarını, bunları destekleyenlerin ise 6 7 Ekim olayları katillerine masum ambalajı geçirmeye çalışanlar olduklarını söyledi.

‘Öğrenci değil bunlar’

Milletvekili Aydemir, ‘Rektörünün aracının üstüne çıkıp tepinenler oluyor. Öğrenci değil bunlar. Bunlardan öğrenci olmaz. Öğrenci, edepli insandır, öğrenci hocasına saygı duyan insandır. Bizim medeniyetimizde, ‘bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum’, diye bir anlayış vardır. Şimdi siz rektörünüzün aracının üzerine çıkıyorsunuz, o aracın üzerinde tepiniyorsunuz. Bu öğrencilik değil. O işleri yapanlar, o hal üzerine olanlar öğrencilere kumpas kuranlardır. Daha doğrusu terörize halin çok böyle masum görünmesini kim sağlıyor? İşte daha önce bir katliamın içerisinde olanlara, 6 7 Ekim katliamına güzelleme yapanlar yapıyor. Öyleyse, bir adım attım, bunda ne var ki canım, diyemezsiniz. Attığınız o adım bütün bir tarih boyunca hepimizi ilgilendirecek bir takım menfi gelişmelere sebebiyet verebiliyor.’ diye konuştu.

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