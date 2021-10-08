ETÜ Kristal, bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde faaliyetlerini başarıyla sürdüren ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, bölgesel girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunmak için gerçekleştirdiği çalışmalarla ulusal basında yer aldı.

Üniversite öğrencilerinin ve sektörde faaliyet gösteren firmaların teknolojik iş fikirlerini hayata geçirebilmesine olanak sağlayan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, yeni dönemde de bilginin faydaya dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

Yenilikçi bir kuluçka merkezi olarak çalışmalarına devam eden ve iş fikirlerini marka değeri yüksek teşebbüslere dönüştüren ETÜ Kristal’in üniversite ve iş yaşamını aynı çatı altında bir araya getirdiğini ifade eden Merkez Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Gürkan Kalınay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Merkezimizde eğitimden atölyeye kadar tüm ürün geliştirme aşamaları uzmanlar eşliğinde yürütülüyor. Yakın zamanda kurulan merkezimizde kısa sürede yapılan 500’e yakın başvuru arasından kabul edilen 38 projenin 5’i ticarileşerek üretime başladı. Kabul edilen diğer projelerin de hayata geçirilmesiyle birlikte girişimcilik faaliyetlerinin hız kazanacağına inanıyoruz.”

ETÜ Kristal, Girişimcileri Fikir Aşamasından Pazara Kadar Destekliyor

ETÜ’lü gençleri ve girişimcileri fikir aşamasından pazara kadar olan süreçte destekleyen ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezinin devlet desteğiyle kurulan 3 girişimcilik merkezinden biri olduğunu belirten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Üniversitesanayi buluşmasına katkıda bulunmak ve aynı zamanda öğrencilerimizin sektörel çalışmalarda yer almalarını sağlamak amacıyla birçok kamu kurumuyla iş birliklerimiz devam ediyor. Son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımız ve nitelikli akademik personelimizle birlikte bilimsel çalışmalara katkı sunmaya yeni akademik dönemde de ara vermeden devam edeceğiz.”

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