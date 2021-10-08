Kız arkadaşını görmeye geldiği Erzurum'da gasp yaptı



ERZURUM, (DHA)ISPARTA'dan kız arkadaşını görmek için Erzurum'a gelen üniversite öğrencisi Osman C., Seda A. adlı kadının çantasını gasbetti. Yakalanan Osman C. tutuklandı.

Olay, 3 Ekim günü Palandöken ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayan Seda A., 20'li yaşlarda yüzü maskeli bir kişinin çantasını alıp kaçtığını söyledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede 55 saatlik güvenlik kamerası kaydı izledi. Şüphelinin Isparta'dan kız arkadaşını görmek için Erzurum'a gelen üniversite öğrencisi Osman C. olduğu tespit edildi. Seda A.'nın çantası olay yerine yakınındaki bir otomobilin altında bulunarak kendisine teslim edildi.

Osman C., polisin yaptığı çalışmayla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman C., `Nitelikli yağma´ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osman C.'nin para ve ziynet eşyası olduğu düşüncesiyle gasbettiği çantanın ise boş olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-10-08 18:10:18



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