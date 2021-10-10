Uzm.Dr. Biçer: “Yarınlarımızın daha sağlıklı olması için anne sütü şart”

Oltu Devlet Hastanesinde 17 Ekim “Dünya Emzirme Haftası” etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Oltu Devlet Hastanesi doktorlarından Pediatri Hekimi Uzm.Dr. Canozan Biçer, “Yarınlarımızın daha sağlıklı olması, tüm bebeklerimize anne sütüyle beslenme hakkının tanınması, hiçbir bebeğimizin bu haktan mahrum edilmemesi, konunun önemi ve gündem oluşturması amacıyla, tüm dünyada 17 Ekim haftası "Emzirme Haftası" olarak kutlanmaktadır. Süt çocukluğu dönemi beslenmesinde ideal bir besin olan ve olumlu etkileri yaşam boyu devam eden anne sütü ile beslenme her çocuğun en doğal hakkıdır. Doğumdan sonra ilk 6 ay anne sütüyle beslenen bebeklerin, başka bir besine ihtiyaçları yoktur. Doğumdan sonra ilk altı ay süresince bebeğin fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarını tek başına mükemmel bir şekilde karşılayan anne sütü, anne ve bebek bağının kurulmasında önemli rol oynar. Bebeğin ilk altı ay tek başına anne sütü ile beslenmesi, altıncı aydan sonra ek besinlerle birlikte anne sütü ile beslenmenin devam etmesi ve emzirmenin iki yaşının sonuna kadar sürdürülmesi bebeğe ve anneye sayısız yararlar sağlar” diye konuştu.

Anne sütünün yararları hakkında bilgi veren r Biçer, “Bebeğin fiziksel gelişme ve büyümesinin yanı sıra, psikolojik gelişimini de etkiler. Bebekte güven duygusu oluşur ve anneye karşı olumlu bağlanma gelişir. Anne ve bebek arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Emzirme; anneyi rahim ağzı kanseri, meme kanseri, kemik erimesi gibi hastalıklardan koruduğu gibi, doğumdan önceki sağlığına kısa sürede dönmesine de yardımcı olur. Sağlıklı ve yeterli bir emzirme için, öncelikle annelerin buna inanmaları gerekir. Kendinin ve sütünün bebeğine asla yetmeyeceğini düşünmek, kaygılanmak, annenin motivasyonunu düşüreceği gibi; bu durumu emzirdiği sırada bebeğine de yansıtmasına sebep olabilir. Bu yüzden annelerin, emzirme konusunda doktorlarından ve anne sütü emzirme eğitim hemşiresinden gerekli bilgileri aldıktan sonra, kendilerine inanmaları ve güvenmeleri bu sürecin sağlıklı bir şekilde sürmesine yardımcı olur. Anne sütü ile beslenmenin yararları sadece anne sütü ile beslenme süreci ile sınırlı kalmayıp, ileri yaşam sağlığı üzerine önemli oranda olumlu etkileri vardır. Bütün bu bilgiler ışığında; bebeğin ilk aşısı olan anne sütü ve emzirme konusunda, annelerin sağlık kuruluşlarına başvurma nedenleri ne olursa olsun, bebeğin beslenme durumu mutlaka sorulmalı, emziren annelere emzirme danışmanlığı yapılmalı, emzirmeleri gözlenmeli ve emzirmenin sürdürülmesi yönünden desteklenmelidir” açıklamalarında bulundu.

Başhekim Uzm. Dr. Köksal Sarıhan da konuşmasında anne sütünün önemine değinerek, hastane ve bakanlık olarak emzirme konusunda annelerin yanında olduklarını, her türlü soru ve problemde annelere yardımcı olabileceklerini belirtti.

Başhekim, hastane yönetimi, hekimler, hemşireler, hastane çalışanları ve hastaların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte stant kurularak anne sütünün faydaları anlatıldı. Bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.