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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binali Yıldırım, Erzurum’a geliyor

İHA

Binali Yıldırım, Erzurum’a geliyor

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, pazartesi günü gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırımın da katılacağını açıkladı.
Geleceğe umutla bakmayı sağlayacak yeni politikalar geliştirmeye ve sürdürmeye devam ettiklerini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “2023 hedefleri odağında devam eden hizmet yürüyüşümüzü değerlendirmek ve halkımızın beklentilerine en iyi cevabı verebilmek gayesiyle gerçekleştireceğimiz Genişletilmiş İl Danışma toplantımızı 11 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 18.00’de İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapacağız. Toplantımıza AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım da teşrif edecekler. Tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte sahadaki varlığımızı daha da artırarak, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız. Milletimizin gönlünde yer eden partimizin hizmet çıtasını daha yükseğe çıkartmak için tüm unsurlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedeflerden sapmadan halkımızın geleceğine umutla bakmasını sağlayacak her türlü konuda yeni politikalar geliştirmeye ve her türlü algıya rağmen hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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