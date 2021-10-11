Dik kayalıklara tırmanan yaban keçileri görenleri şaşkına çevirdi

Trakya ve Çanakkale için yağmur uyarısı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ErzurumTortum karayolu üzerinde bulunan kayalık dağlara tırmanan yaban keçisi sürüsü vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Sürü halinde zorlu dağlara tırmanan yaban keçileri gören vatandaşları şaşkınlığa uğrattı.

Erzurum’u Tortum ilçesine bağlayan karayolu kenarında bulunan dik kayalıklara tırmanan yaban keçisi sürüsü vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Sürü halinde ve hızlı bir şekilde dik kayalıkları tırmanan yaban keçileri gören vatandaşları şaşkına çevirdi. Sürü halinde hareket eden yaban keçileri belgesel görüntülerini aratmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.