Refüje çarpıp, yan yatan araçlarının başında yakınlarını beklediler



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, kırmızı ışıkta durmak için ani fren yapan Mahmut Yılmaz'ın kullandığı hafif ticari araç, refüje çarpıp, yan yattı. Araçtaki 3 kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ailesi, yan yatan araçlarının başında yakınlarının gelmesini bekledi.

Kaza, dün akşam, Aziziye ilçesinde meydana geldi. Aşkale ilçesinden düğüne katılmak üzere Erzurum'a giden Mahmut Yılmaz yönetimindeki 25 FK 028 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışık yanınca ani frenle kontrolden çıkıp, refüje çarparak yan yattı. Sürücü Mahmut Yılmaz, eşi Türkan Yılmaz ve ismi öğrenilemeyen halası, kazayı görüp yardıma gelenler tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan 3 kişi, yan yatan araçlarının başında yakınlarının gelmesini bekledi.

Erzurum'a düğüne gittiklerini söyleyen Mahmut Yılmaz, "Kırmızı yandı, ben de süratliydim. Durmalıydım çünkü kavşaktan araç geliyor ve ona yeşil yanıyordu. Sağımda araç vardı, direksiyonu sola kırmamla refüjün taşlarına vurup yan yattık. Çok şükür bir şeyimiz yok" dedi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, durumlarının iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmek istemedi. Polis ekibi ve itfaiyeciler, Yılmaz ailesinin araçtaki eşyalarını çıkarmalarına da yardım etti. Araç çekiciyle sanayiye, Yılmaz ailesi de yakınları tarafından evlerine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-10-11 11:35:55



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