Murat Güven, Erzurum Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü’ne atandı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Erzurum’da uzun zamandır vekâleten yürütülen Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Murat Güven asaleten atandı.

Eski adıyla Dernekler İl Müdürlüğü’ne atanan Murat Güven, Erzurum Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Erzurum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne atanan Murat Güven 1975 Erzurum doğumlu. Lisans düzeyinde Halkla İlişkiler ve İşletme fakültelerinden mezun oldu. Memuriyete 1995’te Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde başladı. 2005 yılında Emniyet Teşkilatı’ndan ayrılarak sırasıyla Erzurum Sivil Savunma İl Müdürlüğü, İl Dernekler Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğünde çalıştı. Daha sonra Şırnak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü ve Bingöl İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü olarak görev yaptı. Kamu yararına birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görevlerde de bulunan Murat Güven evli ve üç çocuk babasıdır.

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