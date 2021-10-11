Din Görevlileri Haftası’nda anlamlı etkinlik

Diyanet İşleri Başkanlığının himayesinde ülke genelinde her yıl 17 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, ‘vefa’ ana temasıyla Erzurum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen etkinliklere Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Erzurum Vali vekili, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Yakutiye ve Aziziye Belediye Başkanları, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Erzurum İl Müftüsü, İlçe Müftüleri , İmam Hatip, Müezzin Kayyım, Kur’an Kursu öğretmenlerinin yanında Diyanet teşkilatında bir çok unvanda görev yapan Erzurum’un yirmi ilçesinde görev yapan yüzlerce personel katıldı. yüzlerce din görevlisi katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Din Görevlileri Başkanı Emrullah Kaçar, “Biz din hizmetine adanmış ömürler olarak beşikten mezara her daim milletimizin hizmetkârıyız konuşacak anlatacak çok şey var ancak ben vefat eden değerli hocalarıma öncelikle Rabbimden rahmet , hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Bizleri kırmayıp yoğun programına rağmen davetimize icabet eden Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak hocam başta olmak üzere tüm haziruna ve bu imkanı bizlere sunan Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar’a sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Önceden planlanmış programları nedeniyle etkinliğe katılamayan İçişleri Eski Bakanı Selamı Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, AK Parti MKYK üyesi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu gönderdikleri mesajla Din Görevlilerinin haftasını kutladı. Program tasavvuf musiki konseriyle son buldu.

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