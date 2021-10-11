Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Şiddet Önleme ve İzleme Müdürü Şükran Göktaş Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifinin üretim atölyelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan tığ ve şiş örücülüğü kursunda 25 kursiyer eğitim alıyor. Atölyeyi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum’da kadın istihdamına katkı sağlayan kadın kooperatiflerinin artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kadın Kooperatifçiliği konusunda ilçelerde çeşitli eğitimler düzenlediklerini belirten İlbaş, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında ilçelerde kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendik. Eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmaktadır. Kadın Kooperatifi konusunda eğitim ve danışmak hizmeti veriyoruz. Çalışmalarımız sonucunda kadın kooperatif sayısının artmasına tanık olmak bizler için mutluluk verici’’ dedi.

Abdülkadir Mutlu ise kadın istihdamının artması konusunda önemli bir yeri olan kursta 25 kişinin eğitim aldığını belirterek, 135 günlük kursun yaklaşık 150 bin TL lik bütçeyle hayata geçtiğini ifade etti.

Kursların meslek edinmedeki önemli bir yer edindiğini belirten Mutlu, ‘’Kadın istihdamında önemli bir yere sahip olan kurslarımızla, meslek edinmeye katkı sağlıyoruz. Tığ ve şiş örücülüğü eğitimi alan kursiyerlerimiz ev ekonomisine katkı sağlayarak, ekonomide katma değer oluşturacaklar. İstihdam konusundaki sorunların aşılması noktasında kurumlar arası koordinasyon önemli bir yere sahip. Çalışmalarımızı sinerji içerisinde gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ise el sanatları kurslarında Erzurum kültürüne ilişkin eserlerin ortaya çıkmasının önemine değinerek, kursların yetişkin eğitimi ve istihdam açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Kursun kurumları bünyesindeki kültür merkezinde açıldığını anımsatan Almaz, ‘’Amacımız bu gibi kurslarla kursiyerlerin iş becerilerini artırarak, Erzurum’a özgü el sanatlarının ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlamak. Kursumuz bu açıdan önemli bir yere sahip. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınların meslek edinmesi konusunda çeşitli eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kursu ziyaret eden bürokratlar, kursiyerle sohbet ederek, el sanatları ürünleri hakkında bilgi aldılar.

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