Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında protokol imzalandı. Protokol kapsamında 44 kişi 9 ay süreyle KYK yurtlarında görev yapacak

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında TYP protokolü imzalandı. Protokol, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından imzalandı. Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen protokol imza töreninin ardından 15'i kadın toplam 44 kişi, 18 Ekim 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında Erzurum GSİM’ye bağlı KYK yurtlarında görev yapacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu protokolün hayırlı olması dileğinde bulundu. Taşkesenligil ve Mutlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e destekleri için teşekkür etti.

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