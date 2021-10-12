TOBB ve Visa, Akıllı KOBİ Platformu’nun hizmete açıldığını duyurdu. Platform, KOBİ’lerin dijital dönüşüm üssü olmayı hedefliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, işinde dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen KOBİ’ler için hayata geçirilen Akıllı KOBİ platformunu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel’in katıldığı online bir basın etkinliği ile duyurdu.

Akıllı KOBİ, ülkemizde dijital dönüşüm yolunda geniş bir ekosistemi KOBİ’lerle bu kapsamda buluşturan ilk platform olma özelliğine sahip. akillikobi.org.tr adresinden ulaşılabilen platform, içerdiği ürün, hizmet, bilgi ve eğitimlerle KOBİ’lere özel bir dijital dönüşüm üssü olarak hizmet verecek. Akıllı KOBİ’yi ziyaret eden KOBİ’ler ihtiyaçlarını kategoriler ya da sektörler bazında keşfedebilecek, bu ürün ve hizmetleri sunan tedarikçilerle buluşabilecek. Ayrıca KOBİ’ler kendilerini dijitalleşme konusunda test edebilecek, seviyelerini görebilecek, isterse eğitim alabilecek. Böylelikle KOBİ’ler A’dan Z’ye dijitalleşme konusundaki tüm ihtiyacını Akıllı KOBİ platformunda karşılamış olacak.

Dijitalleşme Yolunda En Kapsamlı İçerik

Akıllı KOBİ platformundaki faydalı içerik ve videoların yer alacağı ‘Bilgi Bankası’ sekmesinin Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm bilgi merkezi olması hedefleniyor. Bu içeriğe ek olarak Visa desteği ile, ‘KOBİ Akademisi’ sekmesine ‘İşimi Yönetebiliyorum’ KOBİ eğitimleri de dahil edildi. Boğaz içi Üniversitesi öğretim üyeleri ve alanında uzmanların yer aldığı 7 başlık ve 47 modülden oluşan eğitim videoları KOBİ’lerin finansal disiplin ve dijitalleşme becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlandı. KOBİ’lerin kapasitelerini güçlendirecek bu eğitimlerin yanı sıra platformun ‘Visa Dünyası ve Ödemeler’ bölümünde ise KOBİ’lerin ödemelerle ilgili ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler, kartla ödeme ve kart kabulü olmak üzere iki başlıkta anlatılıyor. Ayrıca bu bölümde KOBİ’ler, finansal kuruluşların Akıllı KOBİ’ye özel ticari Visa kart ve POS kampanyalarına da ulaşabiliyorlar.

Tübitak’tan Kobi’lere Dijitalleşme Seviye Testi

Platforma kaydolan KOBİ’lere dijital dönüşüm konusundaki mevcut durumlarını TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü tarafından hazırlanan “Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme” aracıyla tespit etme imkanı sunuluyor. KOBİ’ler çıkan sonuçlara ve ihtiyaçlarına göre kısa ve orta vadeli yol haritalarının hazırlanması konusunda destek alabilecekler.

İlk Faza İlgi Yoğun Oldu

Akıllı KOBİ’nin Mayıs ayında duyurulan ilk fazından bu yana dijitalleşmeye yönelik ürün ve hizmet sunan 800’e yakın tedarikçi platforma kayıt oldu. Bu şirketlerin sunduğu; bulut ve yapay zeka çözümleri, eihracat, sanal POS çözümleri, mobil geliştiriciler, veri analizi gibi hizmetler 12 ana kategoride, toplam 80 başlık altında toplanıyor. KOBİ’ler bu ürün ve hizmetlere, tedarikçilerin sitelerine yönlendirilerek uygun ödeme koşullarıyla ulaşabiliyor.

Bakan Varank; “KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşvik kapsamına alacağız”

Online toplantıda, “ArGe harcamalarının beşte birini KOBİ’lerimiz yapıyor ve bu alandaki insan kaynağımızın yarısına yakınını yine KOBİ’ler istihdam ediyor” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dolayısıyla verimliliği ve rekabetçiliği sağladıklarında KOBİ’ler Türk girişimciliğinin lokomotifi olacak. Günümüzde de verimliği artırmanın, rekabetçiliği sağlamanın, katma değerli hizmet ve ürün geliştirmenin anahtarı dijital dönüşümdür. Bugün kurumsal yapıdan müşteri yönetimine, ürün geliştirmeden tedarik zincirine birçok süreci verimli şekilde yönetmek dijital dönüşümle mümkün İki yıl içinde dünyada dijital dönüşüm odaklı yatırım tutarının yaklaşık 2,3 trilyon dolar olması öngörülüyor. Bu dönüşüm süreci mühim olduğu kadar meşakkatli de. Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız. Platformdan faydalanmak isteyen işletmeleri önce olgunluk değerlendirme sürecine tabi tutacak, ardından dijitalleşme yol haritası çıkaracağız. KOBİ’lerimizin dijitalleşme serüveninde, böylesine katılımcı, kapsayıcı ve çok paydaşlı iş birliği ağı olan Akıllı KOBİ platformunu kıymetli buluyorum. TOBB’u ve Visa Türkiye’yi bu güzel iş birliğinden ötürü kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, “Şimdi akıllı Kobi ile dijitalleşmenin tam zamanı”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Ülkemizde KOBİ’ler istihdamın ve büyümenin itici gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı olarak faaliyet gösteriyorlar. KOBİ’ler tüm işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturuyor, 11,5 milyon istihdam sağlıyor, 5,8 Trilyon TL ciro gerçekleştiriyorlar. Diğer taraftan pandemi ile birlikte daha artan dijitalleşme ihtiyacı en çok KOBİ’leri etkiliyor, dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen KOBİ’ler ticari hayatlarına devam etmekte zorlanıyorlar” dedi.

KOBİ’ler için dijitalleşmenin bir ihtiyaçtan öte, bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bu bilinçle Visa ile birlikte Akıllı KOBİ Platformu’nu hayata geçiriyoruz. Akıllı KOBİ Platformu’nda teknoloji tedarikçileri ile KOBİ’leri tek bir çatı altında buluşturuyoruz. 6 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz ön lansmandan bu yana 800 teknoloji tedarikçisi platforma ön kayıtlarını gerçekleştirdi, KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik ürün ve hizmetlerini beyan etti. Şimdi de kesin kayıtlarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Akıllı KOBİ ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik tüm sektörler için dijitalleşme olanağı sunuyoruz. Akıllı KOBİ’ye kayıtlı teknoloji tedarikçilerini 1,5 Milyon üyemiz ile buluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi; “Akıllı KOBİ Platformu ile KOBİ’lere yönelik bir dijitalleşme ekosistemi kurmayı amaçlıyoruz. Platform ile dijital dönüşüm konusunda KOBİ’lerin karar almalarını hızlandırmayı hedefliyoruz. İşini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen tüm KOBİ’leri Akıllı KOBİ Platformu’na, teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerini incelemeye bekliyoruz.”

Merve Tezel: “Akıllı kobi’nin bir dijitalleşme üssü olmasını diliyoruz”

Pandemi sürecinin KOBİ’lerin dijitalleşmesini önemli bir ihtiyaç haline getirdiğini dile getiren Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de toplantıda yaptığı konuşmada, TOBB iş birliğinde hayata geçirilen ‘Akıllı KOBİ Platformu’nun, bir yoğun ilgiyle karşılanmasının doğru bir iş yapıldığının göstergesi olduğunu belirterek, “Visa olarak ‘İşimi Yönetebiliyorum’ eğitimlerini de platforma dahil ettik. Eğitimleri tamamlayan ilk 50 KOBİ’ye dijitalleşme ve eticarete giriş paketini bedelsiz olarak sağlayacağımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Platformda yer alan Visa Dünyası sekmesi ise KOBİ’ler için ödemeler dünyası konusunda bir rehber niteliğinde ve ayrıca Visa ve üye bankalarımız olarak onlara sunacağımız faydalar, avantajlar ve kampanyaları buradan takip edebilecekler. Akıllı KOBİ’nin, KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilecekleri bir dijitalleşme üssü olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Yücelik; “Kobi’ler, dijitaleşmeyle sınırlarını aşar”

Bilgi çağını yaşayan dünyada, ekonomilerin bel kemiğini oluşturan KOBİ’ler için dijitalleşmenin öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, TOBB ve Visa işbirliği ile hayata geçirilen, ‘Akıllı KOBİ Platformu’nun, sınırlarını aşmak isteyen işletmelere yeni ufuklar açacağını söyledi. ‘Dijital Dönüşüm Seferberliği Başlatıyoruz” sloganıyla ücretsiz olarak hizmete sunulan platform sayesinde KOBİ’lerin, dijital olgunluk seviyelerinin ölçüleceğini ve bu yönde adımlar atmalarının sağlanacağını ifade eden Başkan Yücelik KOBİ’lerin, “Akıllı KOBİ” projesi aracılığıyla geleceğin dünyasını yakalayacağını ve hızla değişen günün şartlarına çok daha kolay adapte olacağını belirtti.

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