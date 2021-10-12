Gençlik Kurultayına Erzurum’dan güçlü katılım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik Kurultayına Erzurum’dan güçlü katılım

İHA

Gençlik Kurultayına Erzurum’dan güçlü katılım

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” Ankara Spor Salonu’nda yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi.
Erzurum Ülkü Ocakları, Genel Merkezin düzenlediği Türk Gençliği Büyük Kurultayına 12 otobüsle katılım sağladı. Gençlik Kurultayında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yıldırım MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin salona girişinin ardından konuşmasını gerçekleştirdi. Genel Başkan Yıldırım'dan sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli de konuşma yaparak evlatlarına seslendi. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra, Genel Başkan Yıldırım MHP Lideri Devlet Bahçeliye hediyelerini takdim etti. Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Zırh, Zülfikar Kılıç ve Kalem hediye etti.
Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan “Bizler her zaman hazır durumdayız. Kurultaya günler öncesinden hazırlanarak katılım sağladık. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım beyin her an yanında durmak adına gücümüze güç katmaya da devam edeceğiz. Ülkemiz ve milli değerlerimiz için yoğun çaba sarfeden Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyin de katılım sağladığı kurultayın bizim için ayrıca önemi büyüktü. Bu nedenle Dadaşlar diyarından 12 otobüslük kurultayımıza katılım sağladık” dedi.
9 Başlıkta Çalıştay Düzenlendi
Türk Gençliği Büyük Kurultayı’ndan önce video konferans yöntemiyle 9 başlıkla çalıştay düzenlenen çalıştayda ‘2023 Lider Ülke Türkiye Hedefinde Ülkü Ocakları ve Türk Gençliği, Ülkücü Gençlik Bağlamında Kültür Emperyalizmi ile Dayatılan Z Kuşağı Olgusu, Türk Gençliğinin 2023 Türk Dünyası Vizyonu, Dijital Bağımlılık ve Teknolojinin Etkin Kullanımı, Algı Yönetiminde Sosyal Medya Terörü, Küresel Gıda Kıtlığına Karşı Kendi Kendine Yeten Toplum Projesi Permakültür, 100. Yıl Hedefinde Türk Sporu, Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Ülkücü Fikir Sisteminin Etkisi, İklim Krizi ile Mücadelede Türk Gençliği Üzerine Düşen Görevler’ gibi başlıklar yer alırken, çalıştayın sonuç bildirisi ise kurultayda katılımcılarla paylaşıldı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdal Güzel’in beşinci güzel kitabı okuyucularla buluştu
YEREL HABERLER Erdal Güzel’in beşinci güzel kitabı okuyucularla ...
Erzurumlu THM sanatçısı Ülkü Eyupoğulları, “Alacağım” ve “İmkansızım” çalışmalarıyla göz doldurdu
YEREL HABERLER Erzurumlu THM sanatçısı Ülkü Eyupoğulları, “Alacağım” ...
İl Danışma toplantısını Başkan Orhan yönetti
YEREL HABERLER İl Danışma toplantısını Başkan Orhan yönetti
İspir’de panayır coşkusu, geleneksel boğa güreşleri nefes kesti
YEREL HABERLER İspir’de panayır coşkusu, geleneksel boğa güreşleri ...
Modern hayattan uzakta doğada eğitim
YEREL HABERLER Modern hayattan uzakta doğada eğitim
Binali Yıldırım’a Aziziye’de ehram sürprizi
YEREL HABERLER Binali Yıldırım’a Aziziye’de ehram sürprizi
KOBİ’lere, “Akıllı Kobi” ile dijital dönüşüm daveti
YEREL HABERLER KOBİ’lere, “Akıllı Kobi” ile dijital dönüşüm daveti
Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum’da kampa girdi “2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum”
YEREL HABERLER Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu Dünya ...
44 kişi 9 ay süreyle KYK yurtlarında görev yapacak
YEREL HABERLER 44 kişi 9 ay süreyle KYK yurtlarında görev yapacak
Milletvekili Aydemir’den HDP’e tepki Aydemir: ‘Vefayı ıskalayan hiç kimse başarılı olamaz’ Aydemir: ‘Ezbere hiçbir işimiz yok bizim’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den HDP’e tepki Aydemir: ‘Vefayı ...
Yıldırım: Konuşmakta uzman oldular
YEREL HABERLER Yıldırım: Konuşmakta uzman oldular
Binali Yıldırım: “2023’de Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız” AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: “Şehir hastanelerine laf edenlerin, rant sağladınız, yandaşlara iş çıkardınız diyenlerin bugünlerde sesi çıkmıyor” “Muhalefetin uzmanlaştığı alan konuşmak ama lafla peynir gemisi yürümüyor”
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: “2023’de Türkiye’yi dünyanın en ...
Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu
YEREL HABERLER Üreten kadınlar bürokrasiyle buluştu
ETÜ’nün inovasyon merkezleri misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER ETÜ’nün inovasyon merkezleri misafirlerini ağırladı
Din Görevlileri Haftası’nda anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Din Görevlileri Haftası’nda anlamlı etkinlik
Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum’da devam ediyor Türkiye, Brezilya'yı 12-2 mağlup etti
YEREL HABERLER Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme ...
UCİM Erzurum dünya kız çocukları günü festival gerçekleştirdi
YEREL HABERLER UCİM Erzurum dünya kız çocukları günü festival ...
Erzurum'da terör örgütüne yardım eden 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da terör örgütüne yardım eden 3 şahıs ...
Murat Güven, Erzurum Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü’ne atandı
YEREL HABERLER Murat Güven, Erzurum Sivil Toplumla İlişkiler İl ...
Refüje çarpıp, yan yatan araçlarının başında yakınlarını beklediler
YEREL HABERLER Refüje çarpıp, yan yatan araçlarının başında ...
Palandöken'den poşet poşet çöp topladılar
YEREL HABERLER Palandöken'den poşet poşet çöp topladılar
Erzurum Uzundere Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum Uzundere Barajı’nda çalışmalar aralıksız ...
Dik kayalıklara tırmanan yaban keçileri görenleri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Dik kayalıklara tırmanan yaban keçileri görenleri ...
Binali Yıldırım, Erzurum’a geliyor
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, Erzurum’a geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.