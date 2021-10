Gençlik Kurultayına Erzurum’dan güçlü katılım

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” Ankara Spor Salonu’nda yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

Erzurum Ülkü Ocakları, Genel Merkezin düzenlediği Türk Gençliği Büyük Kurultayına 12 otobüsle katılım sağladı. Gençlik Kurultayında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yıldırım MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin salona girişinin ardından konuşmasını gerçekleştirdi. Genel Başkan Yıldırım'dan sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli de konuşma yaparak evlatlarına seslendi. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra, Genel Başkan Yıldırım MHP Lideri Devlet Bahçeliye hediyelerini takdim etti. Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Zırh, Zülfikar Kılıç ve Kalem hediye etti.

Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan “Bizler her zaman hazır durumdayız. Kurultaya günler öncesinden hazırlanarak katılım sağladık. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım beyin her an yanında durmak adına gücümüze güç katmaya da devam edeceğiz. Ülkemiz ve milli değerlerimiz için yoğun çaba sarfeden Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyin de katılım sağladığı kurultayın bizim için ayrıca önemi büyüktü. Bu nedenle Dadaşlar diyarından 12 otobüslük kurultayımıza katılım sağladık” dedi.

9 Başlıkta Çalıştay Düzenlendi

Türk Gençliği Büyük Kurultayı’ndan önce video konferans yöntemiyle 9 başlıkla çalıştay düzenlenen çalıştayda ‘2023 Lider Ülke Türkiye Hedefinde Ülkü Ocakları ve Türk Gençliği, Ülkücü Gençlik Bağlamında Kültür Emperyalizmi ile Dayatılan Z Kuşağı Olgusu, Türk Gençliğinin 2023 Türk Dünyası Vizyonu, Dijital Bağımlılık ve Teknolojinin Etkin Kullanımı, Algı Yönetiminde Sosyal Medya Terörü, Küresel Gıda Kıtlığına Karşı Kendi Kendine Yeten Toplum Projesi Permakültür, 100. Yıl Hedefinde Türk Sporu, Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Ülkücü Fikir Sisteminin Etkisi, İklim Krizi ile Mücadelede Türk Gençliği Üzerine Düşen Görevler’ gibi başlıklar yer alırken, çalıştayın sonuç bildirisi ise kurultayda katılımcılarla paylaşıldı.”

