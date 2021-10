İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi 100 dönüm araziye ektikleri fasulye hasadını protokol ile yaptılar

Erzurum Valisi Okay Memiş, İspir’de kadınlarla fasulye hasadı gerçekleştirdi.

İspir Hanımeli Kadın Kooperatifinin 100 dönüm araziye ektikleri fasulye hasadını ziyaret eden Vali Memiş, hasadı gerçekleştiren çiftçi kadınlarla bir araya geldi.

Hanımeli Kadın Kooperatifi başkanı İpek Merve Coşkun, Vali Okay Memiş’e ekilen alanla ilgili bilgi verirken ekim yapılan Çiçekli mahallesi muhtarı Ali Kahveci köylerinde ekim için yeterli su kaynaklarının olmadığını ifade etti.

Hanımeli Kadın Kooperatifi başkanı İpek Merve Coşkun, öncelikle ilçede doğal tarımı artırmak ve köylerimizde yaşanan su problemine dikkat çekmek için ekim yaptıklarını, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç’ın da destekleriyle ilçeye gönderilen mühendisler aracılığıyla dağdan az da olsa su getirebildiklerini ancak verimli ürün elde etmek için bu gelen suyun yeterli olmadığını belirtti. Coşkun, bölgeyi çevreleyen dağlarda Tarım İlçenin de raporuyla arazilerimize yetecek miktarda su olduğunu ve devlet eliyle dağlardaki suların vatandaşın tarlalarına indirilmesini talep etti.

Ekim alanını Erzurum Valisi Okay Memiş’in yanı sıra, İspir Kaymakamı, İspir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Yapılar Şube Müdürü, Orman İl Müdürlüğü, Orman İlçe Müdürlüğü yöneticileri de eşlik etti.

