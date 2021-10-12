Aydemir Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi Aydemir’den Merhum Kösoğlu’na vefa Aydemir: ‘Türkiye Kızılelmasına emin adımlarla yürüyor’ Aydemir sordu: ‘Ne maksat güdüyor acaba bunlar?’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında siyasi gündemi değerlendirdi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi. Basın Toplantısında yine Erzurum değerlerini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, 11 Ekimde Hakkın rahmetine kavuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Uçma ve Vefatının 8’inci yıldönümünde Erzurum eski Milletvekili Kösoğlu’nu rahmetle andı.

Kösoğlu’na Vefa

10 Ekim 2013’te Hakka yürüyen Mütefekkir ve MHP Erzurum eski Milletvekili Nevzat Kösoğlu’nun bir vefa ve sadakat abidesi olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Kösoğlu Dadaş Tefekkürünün zirve şahsiyetlerindendir. Ömrünü İla’yı Kelimetullah yolunda Nizamı Alem davasına hasreden Ağabeyimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz’ dedi.

Kılıçdaroğlu’nun İddialarına Cevap

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, son günlerde ülke siyaset gündemine taşınan siyasi cinayetler işleneceği iddiasına ilişkin, "Maksatları ülke vasatına korku iklimini yerleştirmek. Bu korku iklimi ile akılları sıra oyları kendilerine devşirmek." dedi.

‘Ne maksat güdüyor acaba bunlar’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" sözlerini değerlendiren Erzurum Milletvekili Aydemir, "Ne maksat güdüyor acaba bunlar? Maksatları ülke vasatına korku iklimini yerleştirmek. Bu korku iklimi ile akılları sıra oyları kendilerine devşirmek." diye konuştu.

‘Şimdi neler olduğunu görüyoruz’

Milletvekili Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun "PYD'den ne olur? Bize mi saldıracak?" ifadelerine ilişkin ise "Şimdi neler olduğunu görüyoruz. Gencecik vatan evlatları, dün yine iki polisimiz katledildi. Onun 'PYD bize mi saldıracak?' deyip sahiplendiği PYD'nin attığı roketlerle şehit oldular. Biz bunu biliyoruz. Eğer umdukları ya da duyumları buysa biz bunları biliyoruz. Bunlara karşı verilen mücadele çok, Allah'ın izni ile bunlar bize hiçbir şekilde zarar veremeyecek. Ülkemiz hedeflediği Kızıl Elma çizgisine doğru emin adımlarla yürüyor." görüşünü paylaştı.

Merhum Salih Uçma’yı tarif

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, hakkın rahmetine kavuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve AK Parti camiasına başsağlığı diledi. Milletvekili Aydemir, ‘İmamet makamındayken zammı sureleri manasını müdrik terennümünü ve namaz sonrası aktarımını hiç unutmayacağım bilge insan İsmet Uçma. Güzel ağabeyim mekanın cennettir Allahualem. Özlemini, Fatihalara, Yasini şariflere yükleyeceğiz. Cenabı Hakk rahmetiyle kuşatsın inşaallah.’ İfadesiyle Uçma’yı hayırla andı.

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