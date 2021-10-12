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Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Ofisi ile Süt ve Süt Ürünleri Satış Mağazası hizmete açıldı

İHA

Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Ofisi ile Süt ve Süt Ürünleri Satış Mağazası hizmete açıldı

Erzurum Ticaret Borsası tarafından 2019 yılında hizmete sunulan “ Erzurum ili Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu ile 2. Etap Süte Değer ve 3. Etap Süt Toplama Merkezleri Projeleri Araştırma Geliştirme ARGE Ofisi ile yine Atatürk Üniversitesi Kampüs girişinde hizmet veren süt ve süt ürünlerinin satışının yapıldığı Süt Satış Mağazası , Erzurum Valisi Okay Memiş ile diğer protokol üyelerinin katılımı ile bugün gerçekleştirilen program çerçevesinde hizmete açıldı.
İlk olarak Atatürk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi ( Atateknokent)’ de bulunan Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş (ArGe) Ofisine geçen Erzurum Valisi Okay Memiş burada bir süre Erzurum Ticaret Borsası ve Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’dan projeye ilişkin bilgiler alarak ARGE Ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüs girişinde hizmete giren Süt Satış mağazasında incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, burada Erzurum Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’dan proje ve çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.
Erzurum Ticaret Borsası ve Erzurum Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral,burada yaptığı açıklamada “Bölgemizin en prestijli projesi olarak hayata geçirilen, Valimiz Sayın Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar’ın büyük destekleri sürdürdüğümüz çalışmalarımızda, Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk zincir Süt Kurulumu projesi kapsamında bugüne kadar Aziziye, Yakutiye ve Palandöken İlçelerinde 49 (Köy) Mahallede, 299 adet süt tankı dağıtılmış olup, 2. Etap Süte Değer Projesi kapsamında ise Aşkale, Pasinler, Tortum İlçelerinde ise 36( Köy) Mahallede, 239 Süt tankı Üreticilerin hizmetine sunulmuştur. Projenin kurulduğu 2019 yılından bugüne kadar 5.624.028,83 Litre Süt toplanarak, bu sütler karşılığında üreticilere 12.865.984,60 TL ödeme yapılmış olup, bu rakamlar sonucunda ise Erzurum ekonomisine 1.502.298,32 TL , ülke ekonomisine ise 1.052.367,12 TL katkıda bulunulmuştur. Ayrıca bugün burada, Hastalıktan Ari Belgesine sahip Çiftlik ve İşletmelerden aldığımız süt ile Kadın Kalkınma Kooperatifleri marifetiyle hazırlanan ve kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması için doğal ve yöresel ürünlerini satış mağazamız aracılığı ile halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu anlam da, Erzurum Ticaret Borsası olarak ‘Süte Değer ‘ ve ‘Soğuk Zincir Süt Projesi’ ile sağlam adımlarla ilerlediğimiz projelerimize hız kesmeden devam ederken Borsa üyemiz olan ‘Hastalıktan Ari Belgeli’ çiftliklerimiz ve İşletmelerimiz ile yaptığımız işbirliğiyle, halkımıza sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun günlük taze , kaliteli süt ile süt mamullerine ulaşmalarını kolaylaştıracak güvenilir ve hijyenik bir şekilde faaliyete geçen satış mağazamız hafta içi ve hafta sonu sabah 09:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.” şeklinde konuştu.
Öte yandan düzenlenen törenlere Erzurum Valisi Okay Memiş ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Atateknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu ile Kadın Kooperatiflerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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