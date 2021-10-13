Türkiye’nin en büyük kızılötesi teleskobunda sona gelindi

Erzurum’da bulunan Türkiye'nin en büyük kızılötesi teleskobu, 2022'de ilk ışığını alacak. Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) çalışmalarında sona geliniyor.

Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki en büyük ve önemli yatırımlarından olan DAG projesi, ilk ışığın alınacağı 2022 yılını iple çekiyor.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü bünyesinde başarıyla yürütülen DAG Projesi sayesinde, Türkiye’nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR, <3 micron) bölgede gözlem yapacak teleskobuyla, astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında uluslararası düzeyde projelerin ve ortak çalışmaların yürütüleceği büyük gözlemevi kurulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İtalya’da yapılan DAG’ın teleskobu 26 Şubat 2021’de 100 tonluk 6 tırlık filo ile Erzurum’a getirilmişti. Atatürk Üniversitesi’nin tahsis ettiği özel hangarlarda koruma altına alınan parçalar havaların ısınmasıyla parçalar halinde 3 bin 170 metre yüksekliğindeki Konaklı Dağına çıkartıldı.

Projede son kısma ulaşan mühendisler bu aşamada teleskobun kurulumunu sağlıyor. Parçaların montajının ardından DAG’ın 2022 yılında ilk ışığı alması bekleniyor. Ayrıca teleskobun montajlama kısmı ise yerleştirilen kameralar ile 24 saat boyunca takip ediliyor.

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