Gençlik spor için kulaç atacak

Gaziantep’te yapılan Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Boğaziçi Kıtalar arası Seçme Yarışlarında Erzurum’a üç altın bir de bronz madalya kazandıran Muhammet Berke Tufançlı, Genlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti. Taşkesenligil, “Berke çok başarılı bir sporcu artık Gençlik Spor Kulübümüzün sporcusu olarak onu yarışlarda görmek istiyoruz” dedi.

Erzurumlu altın kulaç Muhammet Berke Tufançlı, başarısını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile paylaştı.

Gaziantep’te yapılan Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları seçmelerinde oldukça başarılı bir performans göstererek üç altın bir de bronz madalya kazanarak Erzurum’a dönen Muhammet Berke Tufançlı, başarısını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile paylaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden başarılı yüzücü bundan sonra hedeflerinin daha da büyük olacağını söyledi.

Oldukça başarılı bir performans göstererek, Milli takıma seçilen Tufançlı, kazandığı üç altın bir de bronz madalya ile Erzurum’un adını tam dört kez anons ettirme gururunu yaşadı.

Muhammet Berke Tufançlı’nın ferdi olarak yarıştığı müsabakalardaki başarısını tebrik eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, genç yüzücüyü Gençlik Spor Kulübü bünyesine dahil edeceklerini söyledi.

Taşkesenligil, “Berke yetenekli, başarılı ve örnek sporcularımızdan birisi. Gaziantep’teki yarışlara ferdi olarak katılarak toplamda dört madalya kazanarak bizlerin göğsünü kabartmıştır. Artık Berke, Gençlik Spor Kulübümüzün bir bireyi olarak ilimiz adına şampiyonalara katılacak. Kendisini azminden ve fedakarlığından dolayı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Milli Takım Seçmelerine Hak Kazandı

Bireysel olarak yarışlara katılan Tufançlı, Kurbağalama, Sırtüstü ve Serbest yüzme dalında altın madalya ve Kelebek yüzme dalında ise bronz madalya kazanarak bir sonraki Boğaziçi kıtalar arası yarışların yanı sıra Milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Erzurum’u temsilen yarışlara bireysel olarak kaldığını ifade eden Altın kulaç Muhammet Berke Tufançlı, " yarışlarda Erzurum'u temsil etmenin gururu ile 3 altın birde bronz madalya kazandım. Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer büyük kulüplerin yüzücülerini geride bırakarak Erzurum'un adını kürsüye taşımanın mutluluğunu yaşıyorum. Bireysel olarak katıldığım yarışlarda Milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandım. İnşallah aynı başarıyı seçmelerde de göstererek milli forma altında çok sevdiğim yüzmede daha büyük hedeflere varmak istiyorum" dedi.

Milli yüzücü, bundan böyle Erzurum Gençlik Spor Kulübü adına yarışacağı için mutlu olduğunu da belirterek, GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil’e ilgisi ve destekleri için teşekkür etti.

Taşkesenligil de, özellikle Boğaziçi Kıtalar arası yüzme yarışlarına katılacak olan Muhammet Berke Tufançlı’ya başarı dileklerini ileterek kendisine hediye verdi.

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