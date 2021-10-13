Erzurum’da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi

İHA

Erzurum’da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında Erzurum’da kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş başkanlığında düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Ticaret İl Müdürü Fatma Demir, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, Kadın Konuk Evi Müdürü Aynur Yılmaz, Erzurum’da bulunan kadın kooperatiflerinin yönetici ve temsilcileri katıldı.
İlbaş, burada yaptığı konuşmada, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına katkı sunmayı ve kadın kooperatifçiliğini teşvik etmeyi hedeflediklerini belirterek, Erzurum’da kooperatif sayısının her geçen gün arttığını söyledi.
Kadın kooperatiflerinin ekonomi ve istihdam açısından önemli olduğunu belirten İlbaş, kadın kooperatifi kurma konusunda girişimde bulunacak kadınlara danışmanlık desteği sunduklarını ifade etti.
Kooperatifler konusunda çeşitli eğitimler düzenlediklerini ve rehberlik hizmeti verdiklerini belirten İlbaş “İlçelerimizde düzenlediğimiz eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmıştır. Kooperatiflerin hak ettiği konuma gelmesi için kurumlar arası koordinasyona önem veriyoruz. Bu konuda ortak projeler yapmayı planlıyoruz’’ dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin yüzde 90’ının tarımsal üretim olduğunu anımsatarak, kadın kooperatiflerine özellikle eğitim konusunda destekler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.
Kooperatiflere ücretsiz pazarlama imkanı sunması amacıyla Dijital Tarım Platformunun kurulduğunu belirten Akar, ‘’Kadınların işgücü piyasasına katılımı çok önemli, bu doğrultuda sahadaki eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz. Kooperatiflere ücretsiz pazarlama imkanı sunması amacıyla kurulan Dijital Tarım Platformuna kayıt olmak isteyen kadın kooperatiflerimiz bizden bu konularda destek alabilir. Dijitalleşen dünyada artık e ticaret önemli bir yere sahip, kooperatifler bu doğrultuda kendilerini geliştirmelidir’’ dedi.
Ticaret İl Müdürü Fatma Demir ise kadın kooperatiflerine özellikle mevzuat konusunda eğitim vereceklerini belirterek, kadın kooperatif sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından ŞÖNİM Müdürü Şükran Gökdaş tarafından, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi iş birliği protokolü uygulama esasları programı konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.
Toplantıda ayrıca, kadın kooperatif temsilcileri çalışmaları hakkında bilgi vererek, üretilen ürünleri tanıtma imkanı buldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DAP’a 2022 yılı proje başvuruları başladı
YEREL HABERLER DAP’a 2022 yılı proje başvuruları başladı
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum’da
YEREL HABERLER Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum’da
Başkan Orhan’dan Aydemir’e “Tarım ve Hayvancılık Lisesi” teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Aydemir’e “Tarım ve Hayvancılık ...
Gençlik spor için kulaç atacak
YEREL HABERLER Gençlik spor için kulaç atacak
Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu
YEREL HABERLER Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu
Rektör Çakmak, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Çakmak, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ...
Uzundere'de 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler yandı
YEREL HABERLER Uzundere'de 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler yandı
Çaydanlığı üzerine deviren İsmail bebek yaralandı
YEREL HABERLER Çaydanlığı üzerine deviren İsmail bebek yaralandı
Türkiye’nin en büyük kızılötesi teleskobunda sona gelindi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük kızılötesi teleskobunda sona ...
2021 yılı rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi finansman desteği programı ilan edildi
YEREL HABERLER 2021 yılı rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi ...
10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi
YEREL HABERLER 10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi
Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet binası
YEREL HABERLER Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet ...
Yüksek rakımda üretilen ürünler daha kaliteli ve lezzetli oluyor
YEREL HABERLER Yüksek rakımda üretilen ürünler daha kaliteli ve ...
Erzurum’da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve ...
MHP İl Başkanı Karataş’tan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş’tan esnaf ziyareti
Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Ofisi ile Süt ve Süt Ürünleri Satış Mağazası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı ...
ATAÖGEM Tarafından Düzenlenen Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi Tamamlandı
YEREL HABERLER ATAÖGEM Tarafından Düzenlenen Lisansüstü Akademik ...
Aydemir Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi Aydemir’den Merhum Kösoğlu’na vefa Aydemir: ‘Türkiye Kızılelmasına emin adımlarla yürüyor’ Aydemir sordu: ‘Ne maksat güdüyor acaba bunlar?’
YEREL HABERLER Aydemir Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap ...
Tandıra düşen 2 yaşındaki Eylül yaralandı
YEREL HABERLER Tandıra düşen 2 yaşındaki Eylül yaralandı
2 yaşındaki Eylül annesinin ekmek pişirdiği tandıra düştü
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Eylül annesinin ekmek pişirdiği tandıra ...
Kampüste yer alan öğrenci odaklı stantlara ilgi yoğun oldu
YEREL HABERLER Kampüste yer alan öğrenci odaklı stantlara ilgi yoğun ...
Tuğgeneral Çimen’den Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Tuğgeneral Çimen’den Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
Erzurum temalı iki makale saygın dergilerde yayımlandı
YEREL HABERLER Erzurum temalı iki makale saygın dergilerde ...
İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi 100 dönüm araziye ektikleri fasulye hasadını protokol ile yaptılar
YEREL HABERLER İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi 100 dönüm araziye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.