Erzurum’da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında Erzurum’da kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş başkanlığında düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Ticaret İl Müdürü Fatma Demir, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, Kadın Konuk Evi Müdürü Aynur Yılmaz, Erzurum’da bulunan kadın kooperatiflerinin yönetici ve temsilcileri katıldı.

İlbaş, burada yaptığı konuşmada, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına katkı sunmayı ve kadın kooperatifçiliğini teşvik etmeyi hedeflediklerini belirterek, Erzurum’da kooperatif sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Kadın kooperatiflerinin ekonomi ve istihdam açısından önemli olduğunu belirten İlbaş, kadın kooperatifi kurma konusunda girişimde bulunacak kadınlara danışmanlık desteği sunduklarını ifade etti.

Kooperatifler konusunda çeşitli eğitimler düzenlediklerini ve rehberlik hizmeti verdiklerini belirten İlbaş “İlçelerimizde düzenlediğimiz eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmıştır. Kooperatiflerin hak ettiği konuma gelmesi için kurumlar arası koordinasyona önem veriyoruz. Bu konuda ortak projeler yapmayı planlıyoruz’’ dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin yüzde 90’ının tarımsal üretim olduğunu anımsatarak, kadın kooperatiflerine özellikle eğitim konusunda destekler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kooperatiflere ücretsiz pazarlama imkanı sunması amacıyla Dijital Tarım Platformunun kurulduğunu belirten Akar, ‘’Kadınların işgücü piyasasına katılımı çok önemli, bu doğrultuda sahadaki eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz. Kooperatiflere ücretsiz pazarlama imkanı sunması amacıyla kurulan Dijital Tarım Platformuna kayıt olmak isteyen kadın kooperatiflerimiz bizden bu konularda destek alabilir. Dijitalleşen dünyada artık e ticaret önemli bir yere sahip, kooperatifler bu doğrultuda kendilerini geliştirmelidir’’ dedi.

Ticaret İl Müdürü Fatma Demir ise kadın kooperatiflerine özellikle mevzuat konusunda eğitim vereceklerini belirterek, kadın kooperatif sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından ŞÖNİM Müdürü Şükran Gökdaş tarafından, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi iş birliği protokolü uygulama esasları programı konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, kadın kooperatif temsilcileri çalışmaları hakkında bilgi vererek, üretilen ürünleri tanıtma imkanı buldular.

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