Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor

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Erzurum’un Oltu ilçesinde yer alan Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi. Renk cümbüşüyle süslenmiş olan gökkuşağı tepeleri görenleri ise büyülüyor.

Erzurum’da eşsiz manzarasıyla görenleri etkisi altına alan gökkuşağı tepeleri, Yağmur Kayserilioğlu adlı bir vatandaş tarafından drone ile görüntülendi. Adını doğal yapısıyla oluşan rengârenk görüntüsünden alan gökkuşağı tepeleri, ErzurumOltu karayolu üzerinde bulunuyor. Erzurum’da az bilinen yerlerden ve turizm açısından oldukça önemli alanlardan biri olan Gökkuşağı tepeleri ziyaretçilerini bekliyor.

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