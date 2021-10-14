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Aydemir: ‘Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe paylaşın’ Aydemir: ‘Kimsenin vatandaşı tedirgin etmeye hakkı yok’

İHA

Aydemir: ‘Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe paylaşın’ Aydemir: ‘Kimsenin vatandaşı tedirgin etmeye hakkı yok’

AK Parti Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, muhalif siyasetin, düzeni bozmak üzerine bir yol izlediğini savundu. Milletvekili Aydemir, kimsenin vatandaşı tedirgin etmeye hakkının olmadığını vurguladı,
Milletvekili Aydemir’den 2016 Hatırlatması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılının Mart ayında "AKP iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler yapabilecek pozisyonda.", geçen günlerde de "Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan, iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir." dediğini ifade eden Milletvekili Aydemir, "2016 yılında bunları terennüm ettikten sonra birkaç ay içerisinde FETÖ imansız yapılanması bu milletin başına bombaları boca etti mi, etmedi mi? Şu Meclis'i, milletin tecelligahını bombaladı mı, bombalamadı mı? 250 insanımızın kanına girdi mi, girmedi mi? Milletçe gazi olduk mu, olmadık mı?’ diye sordu
‘Ülkemizin kodlarını bozdular’
Milletvekili Aydemir, ‘Mart ayında siyasi cinayetten bahsediyorsunuz, temmuz ayında bize yönelen, millete yönelen bombalamalar, ihtilal girişimleri oluyor. Geldiğimiz noktada aynı şeyleri dillendirirseniz hepimizin tedirgin olması lazım, hepimizin çok dikkatli olması lazım. Darbe girişiminde ülkemizin kodlarını bozdular. Herkes çok dikkatli olmak zorunda. Tabii ki Cumhuriyet savcılarımız da bu işleri soruşturmalı ve ardında ne var onlara bakmalılar." dedi
‘Ak Parti sahada’
Milletvekili Aydemir, AK Parti olarak milletin çok daha müreffeh şartlarda yaşaması için gayret gösterdiklerini, bunun için politikalar geliştirdiklerini, buna göre siyasi aktörlerin sahada çalıştıklarını ifade ederek, ‘Siyasetteki aktörlere diyoruz ki, millet adına, lütfen politika geliştirin’ dedi. Erzurum Ayvalı’da bir vatandaşın iddialara yönelik tepkilerini, dadaş hassasiyetini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Siyasetteki aktörlere diyoruz ki, millet adına, lütfen politika geliştirin, varsa vatana dönük bir yönelme, bir faullü durum onu da cumhuriyet savcılarımızla paylaşın.’ diye konuştu.
‘Neden insanları rahatsız ediyorsunuz?’
Muhalefet partilerinin, "Daha iyisini yaparız." iddiasını dillendirmelerini ve buna dönük belgeleri ortaya koymalarını beklediklerini anlatan Milletvekili Aydemir, "Milletimiz bunları değerlendirir. Ama siz faullü yaklaşımlarla siyaset yaparsanız ardından bir zillet hali ortaya çıkıyor. Zillet, politika üretmemek, bu neviden cinayetlerden bahsetmek gibi kehanetler ortaya koymaktır. Bu tür söylemler milleti rahatsız etmektedir. Millet ittifakının şeriklerinin tamamı şu günlerde bu dili kullanıyorlar. Bu dil tüm milleti üzüyor, tedirgin ediyor, rahatsız ediyor. Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe paylaşın. Bu tür dillendirmelerle neden insanları rahatsız ediyorsunuz.?" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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