'Pandemi aşı ile aşılmaya çalışılıyor ama atık yönetimi de önemli'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Pandemi aşı ile aşılmaya çalışılıyor ama atık yönetimi de önemli'

DHA

'Pandemi aşı ile aşılmaya çalışılıyor ama atık yönetimi de önemli'


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ATATÜRK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, Covid-19 salgını ile mücadelede atık yönetiminin de önemli olduğunu söyledi. Rastgele ortaya atılan pandemi atıklarının salgının bitmemesinde etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ceylan, "Aşılama ile önlem alınmaya çalışılıyor ama atık yönetimine de dikkat etmemiz lazım" dedi.
Atatürk Üniversitesi'nde pandemi ile birlikte atıkları yönetmek için de bir çalışma başlattıklarını belirten Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, lojmanlar ile fakülte binalarında gereken tedbirlerin alındığını söyledi. Binalara pandemi atıkları için özel konteynerler konulduğunu ifade eden Ceylan, bunlara sadece maske, eldiven, ıslak mendil ve hijyen malzemelerinin atıldığını belirtti.
'İLK ÖNCELİĞİMİZ MİNİMİZASYON'
Pandemi atıklarının yönetiminin önemine dikkat çeken Ceylan, "Atıklar birbirine karıştırılmamalı, yerinde minimize edilmeli. İlk önceliğimiz minimizasyon. Atık minimizasyonu son derece önemli. Bir başka husus da evdeki atıkları birbirine asla ve asla karıştırmamız lazım. Hele özellikle pandemi atıklarını. Şunu rica ediyoruz; çok değerli halkımızdan, insanlarımızdan, arkadaşlarımızdan, ne olur atıkları birbirine karıştırmayın. Pandemi atığı için ayrı bir poşet oluşturun. Organik ile mutfak atıkları için de ayrı poşetler oluşturun. Mutfağınızda hepsini ayrı biriktirin. Biliyorsunuz evlerden inanılmaz derecede ambalaj atığı çıkıyor. Plastik, mukavva, kağıt atıkları vesaire. Onları da ayrı bir poşette ayırmamız lazım. Bu yerinde minimize etme ve yerinde ayırma kültürünü artık herkese yerleştirmemiz lazım" diye konuştu. 
'EVLERDE PANDEMİ ATIKLARINI AYRI POŞETTE BİRİKTİRİN'
Son yapılan araştırmada tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 salgınının geçmemesinin nedenleri arasında pandemi atıklarının rastgele ortaya atılması ya da başka atıklarla karıştırılarak bertaraf edilmesi olduğunu belirten Ceylan, şunları söyledi:
"Bununla ilgili bir rakam dahi verilmiş durumda. Birkaç yerde de yer aldı. Yüzde 20 oranında pandemi atıklarının doğru yönetilmemesi nedeniyle salgın maalesef son bulmuyor. Dolayısıyla pandemi atıklarımızı doğru yönetmemiz gerekiyor. Özellikle şu anda pandemi gündeminden kurtulmamız için aşılama ve her tür önlem ile bu aşılmaya çalışılıyor ama atık yönetimine de dikkat etmemiz lazım. Benim herkesten istirhamım şu; evlerde pandemi atıklarını ayrı bir poşette biriktirip, dışarıda da sadece salgın atıklarının atıldığı konteynerleri kullanın. Rastgele maskesini herhangi bir yere fırlatan ya da yere ata bir insanda çevre ahlakı yoktur, yerleşmemiştir demektir. Artık çevre ahlakı ve etiği son derece önemli bir konudur. Tekrar altını çiziyorum; eğer bu etiği yerleştiremezsek inanın hiçbir şeyi başaramayız. Ama ben hep ümit varım. Atatürk Üniversitesi olarak muazzam bir şekilde pandemi atıklarını yönetmeye başladık. İlk başlarda pandemi atık konteynerlarına farklı şeyler atmaya çalıştılar ama yavaş yavaş bu sistem oturmaya başladı. Bir süreç vardır, insanlarımız da bu yavaş yavaş yerleşiyor. Evlerimizden, küçük çocuklarımızdan başlayacağız. Çevre ahlakını ve etiğini vermeye çabalayacağız." DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-10-14 11:02:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir: ‘Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe paylaşın’ Aydemir: ‘Kimsenin vatandaşı tedirgin etmeye hakkı yok’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe ...
BB Erzurumspor Altınordu mesaisini sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Altınordu mesaisini sürdürdü
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum’da esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, ...
Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor
YEREL HABERLER Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri ...
Veterinerlik alanındaki uluslararası başarılar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Veterinerlik alanındaki uluslararası başarılar ...
Erzurum’da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ...
DAP’a 2022 yılı proje başvuruları başladı
YEREL HABERLER DAP’a 2022 yılı proje başvuruları başladı
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum’da
YEREL HABERLER Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum’da
Başkan Orhan’dan Aydemir’e “Tarım ve Hayvancılık Lisesi” teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Aydemir’e “Tarım ve Hayvancılık ...
Gençlik spor için kulaç atacak
YEREL HABERLER Gençlik spor için kulaç atacak
Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu
YEREL HABERLER Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu
Rektör Çakmak, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Çakmak, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ...
Uzundere'de 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler yandı
YEREL HABERLER Uzundere'de 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler yandı
Çaydanlığı üzerine deviren İsmail bebek yaralandı
YEREL HABERLER Çaydanlığı üzerine deviren İsmail bebek yaralandı
Türkiye’nin en büyük kızılötesi teleskobunda sona gelindi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük kızılötesi teleskobunda sona ...
2021 yılı rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi finansman desteği programı ilan edildi
YEREL HABERLER 2021 yılı rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi ...
10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi
YEREL HABERLER 10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi
Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet binası
YEREL HABERLER Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet ...
Yüksek rakımda üretilen ürünler daha kaliteli ve lezzetli oluyor
YEREL HABERLER Yüksek rakımda üretilen ürünler daha kaliteli ve ...
Erzurum’da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler kül oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da alevler geceyi aydınlattı: 2 ev, 5 ahır ve ...
MHP İl Başkanı Karataş’tan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş’tan esnaf ziyareti
Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Ofisi ile Süt ve Süt Ürünleri Satış Mağazası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı ...
ATAÖGEM Tarafından Düzenlenen Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi Tamamlandı
YEREL HABERLER ATAÖGEM Tarafından Düzenlenen Lisansüstü Akademik ...
Aydemir Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi Aydemir’den Merhum Kösoğlu’na vefa Aydemir: ‘Türkiye Kızılelmasına emin adımlarla yürüyor’ Aydemir sordu: ‘Ne maksat güdüyor acaba bunlar?’
YEREL HABERLER Aydemir Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.