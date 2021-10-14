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Başsavcı Yağız’dan Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret

İHA

Başsavcı Yağız’dan Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret

Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayınladığı yaz kararnamesi ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüsnü Hakan Yağız, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya iadei ziyarette bulundu. Başsavcı Yağız’a ziyarette Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin eşlik etti.
Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Rektör Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum’a hizmet noktasında kurumlar arası ortak çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.
Üniversitelerin, bulunduğu şehir için oldukça önemli olduğunu ve kalkınmanın temelini teşkil eden unsurların başında geldiğini aktaran Rektör Çomaklı, Bölge Adliye Mahkemesi ile geliştirilen ilişkilerin devam ettirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulundu.
Atatürk Üniversitesi başta olmak üzere tüm paydaşlarla ikili iş birliklerinin süreceğini belirten Yağız ise tüm kurumların Atatürk Üniversitesinin bilgi ve birikiminden faydalanması gerektiğini söyledi.
Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı konuklarına, Türkiye Cumhuriyetinin 2023 Vizyon Projelerinden olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında bilgi verdi. DAG’da çalışmaların artık son noktaya geldiğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, uzun ve yorucu çalışmaların ardından ülkemize uzay bilimlerine büyük katkı sağlayacak bir gözlemevinin kazandırılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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