Erzurum’da yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı

İHA

Erzurum’da yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı

Covid19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac’ın kullanımı için geri sayım başladı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yerli Covid19 aşısı için Faz3 çalışması başladı.
Erzurum Şehir Hastanesi'nde Turkovac'ın Faz3 çalışması başladı. Faz3 aşamasına ilişkin ara sonuçların yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor. Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından acil kullanım onayı istenecek. Bu sürecin de olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Aşının en geç yılsonunda kullanıma sunulması hedefleniyor. Öte yandan yine gönüllülerin katılımıyla Turkovac' ve CoronoVac aşılarının 3. doz (rapel) etkinliklerinin kıyaslandığı klinik çalışmanın sonuçlarının da Faz3 ile eş zamanlı olarak açıklanması bekleniyor.
Türkiye, 2 yıla yaklaşan Covid19 salgınıyla mücadelede salgının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılabilmek için alınan pek çok tedbirin yanında hızla yerli aşı üretim çalışmalarını da başlattı. Yerli aşının ilk aşaması olan Faz1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de başlatıldı. İlk dozu 10 Şubat'ta uygulanan Faz2 çalışmasında ise aşıyla ilgili olumsuz yan etki gözlenmedi. Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz3 çalışmalarına da başlandı.

“Vatandaşlarımızı bu çalışmada duyarlı olmaya davet ediyoruz”
Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Ahmet Toksoy ve Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Görevlisi Sibel İba Yılmaz, Turkovac'ın Faz3 çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Başhekim Yardımcısı Toksoy, Turkovac'ın pandemiye karşı vücut savunmasını artıracak yönünün çok kuvvetli olduğunu ifade ederek, "Türkiye geneli 41 merkezde başlayacak çalışmanın bir ayağı da Erzurum Şehir Hastanesi'nde olacak. Erzurum Şehir Hastanesi olarak diğer paydaşlarımızla birlikte katkı sunmaya başladık. Milli aşımız olan Turkovac'ın etkinliğini ortaya çıkaracak çok değerli bir çalışmanın içerisindeyiz. Vatandaşlarımızı da bu çalışmada duyarlı olmaya davet ediyoruz. Erzurum Şehir Hastanemize bekliyoruz. Vatandaşlarımız kendileri isterse eNabız üzerinden bizlere başvurularını yapabilirler, isterlerse de Alo 184 üzerinden bilgilendirme alabilirler. Ya da isteyen vatandaşlarımız bizlere gelerek ilgili arkadaşlardan gerekli bilgilendirmeyi alabilirler. Aşı etkinliğinin ortaya çıkmasıyla, ileride bizlerin elini güçlendirecek pandemiye karşı vücut savunmamızı artıracak yönü çok kuvvetli, bakıldığı zaman çok kıymetli bir çalışma durumunda. İsteyen vatandaşımız bizlere yardımcı olabilirler" dedi.

“Gönüllülük esasına göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
Turkovac aşısının içeriği ile ilgili bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Görevlisi Yılmaz ise, "Faz3 çalışma ayağı olarak Erzurum’da başlanıldı. Faz3 çalışmasını genel itibarıyla antikor oluşturmuş hastalarımız üzerinden yapmayı planlıyoruz. Gönüllülerimiz üzerinden çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. İki doz aşısını olmuş, Covid19 geçirmemesi gerekiyor, sağlıklı bireyler olması gerekiyor. En önemli esas vatandaşların tamamen gönüllü olmaları gerekiyor. Gönüllülük esasına göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizlere gelen hastaların hiçbirisinin hastalığı geçirmemesi gerekiyor. Sinovac aşı olan gönüllülerde en az 90 gün veya en fazla 270 gün geçmesi gerekiyor. Kronik hiçbir hastalığının olmaması gerekiyor. Erzurum’daki vatandaşlarımızın da gönüllü olarak bizlere gelmelerini istiyoruz. Böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan da son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASH Bakanlığı Sosyal Yardımlara Erzurumlu Genel Müdür
YEREL HABERLER ASH Bakanlığı Sosyal Yardımlara Erzurumlu Genel Müdür
ETÜ’de Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER ETÜ’de Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım ...
Başsavcı Yağız’dan Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcı Yağız’dan Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
Şenkaya modern hayvan pazarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Şenkaya modern hayvan pazarına kavuşuyor
Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir’le görüştü Aydemir: ‘Erzurumspor’un hakkını savunmayı sürdüreceğiz’ Aydemir Erzurumspor’u yeniden gündeme taşıdı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir’le ...
'Pandemi aşı ile aşılmaya çalışılıyor ama atık yönetimi de önemli'
YEREL HABERLER 'Pandemi aşı ile aşılmaya çalışılıyor ama atık ...
Aydemir: ‘Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe paylaşın’ Aydemir: ‘Kimsenin vatandaşı tedirgin etmeye hakkı yok’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe ...
BB Erzurumspor Altınordu mesaisini sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Altınordu mesaisini sürdürdü
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum’da esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, ...
Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor
YEREL HABERLER Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri ...
Veterinerlik alanındaki uluslararası başarılar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Veterinerlik alanındaki uluslararası başarılar ...
Erzurum’da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ...
DAP’a 2022 yılı proje başvuruları başladı
YEREL HABERLER DAP’a 2022 yılı proje başvuruları başladı
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum’da
YEREL HABERLER Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum’da
Başkan Orhan’dan Aydemir’e “Tarım ve Hayvancılık Lisesi” teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Aydemir’e “Tarım ve Hayvancılık ...
Gençlik spor için kulaç atacak
YEREL HABERLER Gençlik spor için kulaç atacak
Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu
YEREL HABERLER Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu
Rektör Çakmak, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Çakmak, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ...
Uzundere'de 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler yandı
YEREL HABERLER Uzundere'de 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler yandı
Çaydanlığı üzerine deviren İsmail bebek yaralandı
YEREL HABERLER Çaydanlığı üzerine deviren İsmail bebek yaralandı
Türkiye’nin en büyük kızılötesi teleskobunda sona gelindi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük kızılötesi teleskobunda sona ...
2021 yılı rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi finansman desteği programı ilan edildi
YEREL HABERLER 2021 yılı rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi ...
10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi
YEREL HABERLER 10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi
Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet binası
YEREL HABERLER Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.