Türkiye’nin en önemli buluş fuarlarından biri olan İstanbul Uluslararası Buluş Fuarındaki (ISIF’21) başarılı çalışmaları ödüllendirilen öğretim üyeleri Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016'dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21), TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanında gerçekleşti. Çeşitli bilimsel projelerle yarışmaya katılan Atatürk Üniversitesi 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ile toplamda 7 madalyayla yarışmaya damga vurdu.

“Bu başarıların tamamı titiz çalışmaların ürünüdür”

Projeleriyle ödül almaya hak kazanan Atatürk Üniversiteli akademisyenleri makamında ağırlayan Rektör Çomaklı, son yıllarda Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle birlikte yükselişe geçen bir başarı çizgisi yakaladıklarını ifade ederek "Kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı, donanımlı uygulama birimleri ile ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından Atatürk Üniversitesi, değerli mensuplarımızın titiz çalışmalarıyla birlikte dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet etmeye devam etmektedir” dedi.

Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirterek “Üniversitelerin ve sanayii kuruluşlarının bilgide, teknolojide ve verimlilikte daha üst seviyelere çıkması için üniversitesanayi buluşması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda üniversitemiz de ürettiği bilgi ile teknolojiyi sanayimizle paylaşıyor ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyor. ArGe ve inovasyon faaliyetleriyle, patent ve buluşlarıyla ülke yükseköğretiminde önemli bir yer edinen Atatürk Üniversitesi hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde daha fazla çalışacak, bilgi üretip, bu bilgiyi ülke kalkınması için paylaşacağız. Bu doğrultuda yoğun gayret sarf eden kıymetli akademisyenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Çelik “Fikirleri ürüne dönüştürerek insanlığın hizmetine sunuyoruz”

Üretilen projelerin ürüne dönüşmesine katkı sağlayan ATA Teknokent’in gerek öğretim üyeleri ile öğrencilere gerekse de projesi olan girişimcilere destek olmayı sürdürdüğünü aktaran Genel Müdür Prof. Dr. Ayhan Çelik, bu kapsamda Teknokent patent kurulundan geçen projelerin İstanbul Uluslararası Buluş Fuarında tanıtımlarını yaptıklarını belirterek elde edilen başarıdan da ziyadesiyle mutlu olduklarını söyledi. Oldukça önemli projelerin sadece fikir aşamasında kaldığını, kendilerinin ise bu fikirleri proje haline getirip sonrasında da ürüne dönüştürdüklerini vurgulayan Prof. Dr. Çelik, hayatı kolaylaştıran bu çalışmaları da insanlığın hizmetine sunduklarını ifade etti.

Ziyaret, heyetin İSİF’21’de almış oldukları madalyalar ile sertifikaları Rektör Çomaklı’yla paylaşmalarıyla son buldu.

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