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Aydemir’den Ömer Nasuhi Bilmen’e vefa Aydemir Erzurum Kongresinin manasını paylaştı Başkan Gök: ‘Dadaşlara bütün Türkiye teşekkür ediyor’

İHA

Aydemir’den Ömer Nasuhi Bilmen’e vefa Aydemir Erzurum Kongresinin manasını paylaştı Başkan Gök: ‘Dadaşlara bütün Türkiye teşekkür ediyor’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de söz alıp Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümüne Erzurum Kongresi bağlamında tebrik sundu. Milletvekili Aydemir, Cumhuriyetin 5. Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen’i de vefatının senei devriyesinde “Dadaşlık Kumaşı” bağlamıyla rahmet, minnet ve şükranla yad etti.
Erzurum Kongresi Vurgusu
TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında TBMM Başkanvekili Levent Gök’ün Erzurum Kongresine yaptığı vurguya teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ‘Ankara’nın başkent oluşunu canı yürekten tebrik ediyorum ve özellikle Levent Gök Başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum çünkü Erzurum Kongresi’ne vurgu yaptı. ‘ dedi. Başkan Gök de Aydemir’in sunumuna destek vererek, ‘Dadaşlara bütün Türkiye teşekkür ediyor.’ karşılığını verdi.
Aydemir: Erzurum Kongresi Bu İşlerin Vira Bismillahıdır
Erzurum Kongresinin ifade ettiği milli mana ve öneme işaret eden AK Parti Milletvekili Aydemir, Ankara’nın Başkent oluşunun 98’inci yıldönümünü kutlayarak, ‘Erzurum Kongresi bu işlerin vira bismillahıdır. Orada dadaşların çok büyük bir katkısı vardır Ankara’nın başkent oluşuna, cumhuriyetimizin ihdasına. ‘ diye konuştu.
İslam Alimi Bilmen’e Vefa
TBMM’deki konuşmasında 12 Ekim 1971’de hakka yürüyen Erzurumlu İslam Alimi Ömer Nasuhi Bilmen’i rahmetle anan Milletvekili Aydemir, ‘Ömer Nasuhi Bilmen bir bayrak isim, 50 sene önce bugün darı bekaya uğurladığımız bir isim: 5’inci Diyanet İşleri Başkanımız Ömer Nasuhi Bilmen. Hakikaten dadaşlık kıvamı çok yüksekti, bulunduğu her yerde iyi ahlakı, düzgün insan olmayı öğütlemiş ve zemine, cumhuriyet zeminine, vatanseverlik kaydını düşmüş bir isimdi. Rahmetle minnetle anıyorum ve bu neviden güzel günlerde, şahika günlerde özellikle dadaşlara da buralardan böyle teşekkür edilmesini de canı yürekten diliyorum. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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