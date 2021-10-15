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Eksi 35'leri gören Erzurum'da, jeotermal kaynaklarla domates üretilecek

DHA

Eksi 35'leri gören Erzurum'da, jeotermal kaynaklarla domates üretilecek


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Aziziye ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan 13 dönüm serada jeotermal kaynaklar kullanılarak, ayda 25 bin ton domates üretimi gerçekleştirilecek. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Türkiye'nin en lezzetli ve besleyici domatesini Erzurum'da üreteceğiz çünkü yüksek rakım, bitki gelişiminde ve yüksek verim elde etmede çok büyük avantajlar sağlıyor. Bunu fırsata dönüştüreceğiz" dedi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Aziziye'de, belediye tarafından yaptırılan 13 dönüm serada jeotermal kaynaklar kullanılıp, ayda 25 bin ton domates üretimi gerçekleştirilecek. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki yerleşim alanı ile Türkiye'nin çatısı konumunda olan Erzurum'da, en lezzetli domatesi üreteceklerini söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Çünkü yüksek rakım, bitki gelişiminde ve yüksek verim elde etmede çok büyük avantajlar sağlıyor. Bu proje sıradan ve sadece sezonluk bir seracılık yatırımı olmayacak. Bu projeyle termal kaynaklarımızı ve biyokütlesel atıkları kullanmak suretiyle yılın tamamında domates üretimi yapacağız, ilçemizde yeni iş olanakları ve istihdam fırsatları oluşturmuş olacağız" diye konuştu.
SERACILIKTA 'ÇEVRE DOSTU'
Termal seraların sahip olacağı üretim ve çalışma sistemi hakkında bilgi veren Başkan Orhan, "İlçemizde yıllık 70 bin tonun üzerinde evsel bağ-bahçe ve tarımsal atık oluşuyor. Biz bu projeyle bahse konu atıkları önce toplayacak ardından kuracağımız sistemle enerjiye dönüştürecek ve son olarak da bu enerjiyi yine seralarımızı ısıtmak için kullanacağız. Dolayısıyla kışın çok soğuk günlerinde şayet termal sularımız seraları ısıtmak için yeterli gelmezse, işte o zamanlarda bu enerjiyi kullanacağız. Böylece hem örtü altı üretimimize süreklilik kazandırmış hem de domates üretimi için ihtiyaç duyulacak ısı ve nem ortamını oluşturarak, seralarımızı üretime elverişli hale getirmiş olacağız" dedi. 
ÜRETİM KASIMDA
Üretime kasım ayının sonuna doğru başlanacak termal seralarda aylık 25 ton domates üretimi planladıklarını kaydeden Orhan, "Seralarımız şu anda Türkiye'de bu ölçekteki en büyük sera olma özelliğini taşıyor. Topraksız tarım uygulaması yapacağımız seralarımızda, domates üretimi için cocopeat sistemini kullanacağız. Bitkilerdeki tozlaşma ya da diğer tabirle döllenme ihtiyacını ise bu iş için özel olarak yetiştirilmiş arılarla gerçekleştireceğiz. Bu arılar bal yapmıyor, sadece bitkilerin polenleşmesini sağlıyor. Süreç sonunda Türkiye'nin en yüksek rakımda yetişen, lezzetli ve besleyici domatesini Erzurum'da üretmiş olacağız" diye konuştu. 
Projeyle üretim ve istihdam odaklı yepyeni yatırım modeli de ortaya koymuş olacaklarını belirten Başkan Orhan, "Bu tesiste ilk etapta 30 kişi istihdam edilecek. Erzurum'da yeni kurulan Tarım ve Hayvancılık Lisesi öğrencileri, tarımsal üretim ve hayvancılık sektörlerinin ihtiyaç duyacağı nitelikli iş gücünün tam da kaynağını teşkil edecek. Dolayısıyla burada eğitim-öğretim gören öğrenciler, seracılık faaliyetleri açısından da çok geniş bir iş gücü potansiyeli demek olacak. Bu öğrenciler seralarda uygulamalı eğitim görecek, staj imkanı bulacak ve hatta sonrasında istihdam durumu dahi söz konusu olacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-10-15 10:55:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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