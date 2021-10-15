Kızakçılar asfaltta yarışacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızakçılar asfaltta yarışacak

DHA

Kızakçılar asfaltta yarışacak


Turgay İPEK/ERZURUM,(DHA)Erzurum´un Palandöken ilçesinde yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan Türkiye Tekerlekli Kızak Şampiyonası'nda sporcular, asfaltta yarışacak.
Türkiye Kızak Federasyonu sporcuları, yazın kar olmadığı için asfaltta düzenlenen şampiyonaya yine asfalt zeminde hazırlandı. Hazırlıklar sırasında bazen trafik polisleri, bazen de kendileri önlem aldı. Sporcular, zorlu bir hazırlık sürecinin ardından yarın Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonada, kızın buzda kaydıkları kızağın altına tekerlek takarak asfaltta yarışacak.
Türkiye Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Milli Takım Antrenörü Tuğrul Aksu, adrenalin tutkunu gençlerin bu spora yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Şampiyonanın yapılacağı pisti hazırladık. Son antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kışın karda kullandığımız kızağı yazın da tekerleklerini takarak asfalta kullanıyoruz. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir pist var. Şimdi de Erzurum Büyük Şehir Belediyesi uluslararası standartlarda Konaklı Kayak Merkezi'nde yeni bir pist yapıyor. Kızak sporunda yaklaşık 200 sporcu bulunmakta. Bu spor adrenalini yüksek olduğu için kızağa bir binen bir daha inmiyor. Bu nedenle gençler büyük ilgi gösteriyor. Yani çok zevkli bir spor. Bütün tedbirler alındıktan sonra herhangi bir tehlike kalmıyor. Ejder3200 ile ortak düzenlediğimiz ve 100 sporcunun katılacağı şampiyonaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Hangi spor dalı olursa olsun izleyici olmadı mı zevki çıkmıyor." 
Sporculardan Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Beyza Arzuti, 4 yıldır kızak sporu ile uğraştığını söyledi. Kıştan sonra yaz boyu çalışmalara ara vermeden sürdüklerini belirten Arzuti, "Hafta içi fitness hafta sonu kızak antrenmanları yaptık. Yoğun çalışma sürecinden geçerek güzel bir şekilde hazırlandık. İnşallah yarışmalar da güzel şeyler elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Açıklamalar 
-Detay görüntüler 
DHA-Spor Türkiye-Erzurum Turgay İPEK
2021-10-15 11:02:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eksi 35'leri gören Erzurum'da, jeotermal kaynaklarla domates üretilecek
YEREL HABERLER Eksi 35'leri gören Erzurum'da, jeotermal kaynaklarla ...
Kızakçılar asfaltta yarışacak
YEREL HABERLER Kızakçılar asfaltta yarışacak
Aydemir’den Ömer Nasuhi Bilmen’e vefa Aydemir Erzurum Kongresinin manasını paylaştı Başkan Gök: ‘Dadaşlara bütün Türkiye teşekkür ediyor’
YEREL HABERLER Aydemir’den Ömer Nasuhi Bilmen’e vefa Aydemir Erzurum ...
Meme Kanserine karşı farkındalık projesi
YEREL HABERLER Meme Kanserine karşı farkındalık projesi
ISIF’21 heyeti başarılarını Rektör Çomaklı ile paylaştı
YEREL HABERLER ISIF’21 heyeti başarılarını Rektör Çomaklı ile ...
ISIF’21 heyeti başarılarını Rektör Çomaklı ile paylaştı
YEREL HABERLER ISIF’21 heyeti başarılarını Rektör Çomaklı ile ...
Erzurum’da yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışması ...
ASH Bakanlığı Sosyal Yardımlara Erzurumlu Genel Müdür
YEREL HABERLER ASH Bakanlığı Sosyal Yardımlara Erzurumlu Genel Müdür
ETÜ’de Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER ETÜ’de Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım ...
Başsavcı Yağız’dan Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcı Yağız’dan Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
Şenkaya modern hayvan pazarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Şenkaya modern hayvan pazarına kavuşuyor
Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir’le görüştü Aydemir: ‘Erzurumspor’un hakkını savunmayı sürdüreceğiz’ Aydemir Erzurumspor’u yeniden gündeme taşıdı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir’le ...
'Pandemi aşı ile aşılmaya çalışılıyor ama atık yönetimi de önemli'
YEREL HABERLER 'Pandemi aşı ile aşılmaya çalışılıyor ama atık ...
Aydemir: ‘Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe paylaşın’ Aydemir: ‘Kimsenin vatandaşı tedirgin etmeye hakkı yok’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe ...
BB Erzurumspor Altınordu mesaisini sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Altınordu mesaisini sürdürdü
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum’da esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, ...
Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor
YEREL HABERLER Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri ...
Veterinerlik alanındaki uluslararası başarılar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Veterinerlik alanındaki uluslararası başarılar ...
Erzurum’da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ...
DAP’a 2022 yılı proje başvuruları başladı
YEREL HABERLER DAP’a 2022 yılı proje başvuruları başladı
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum’da
YEREL HABERLER Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum’da
Başkan Orhan’dan Aydemir’e “Tarım ve Hayvancılık Lisesi” teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Aydemir’e “Tarım ve Hayvancılık ...
Gençlik spor için kulaç atacak
YEREL HABERLER Gençlik spor için kulaç atacak
Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu
YEREL HABERLER Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.