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Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Müsabakaları Erzurum’da son gününde devam ediyor

İHA

Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Müsabakaları Erzurum’da son gününde devam ediyor

Erzurum’da düzenlenen Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Müsabakaları Erzurum’da son gününde devam ediyor. Daha önce milli takım ‘karışık çiftlerde’ Hollanda’da yapılacak son Olimpiyat elemelerinde ülkemizi temsil etmeye hak kazanırken kadınlar ve erkekler kategorisinde müsabakalar devam ediyor.
2022 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları PreQQE Ön Eleme Müsabakaları 515 Ekim 2021 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonu'nda yapılıyor. Dünya Curling Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonu tarafından organize edilen Olimpiyat Elemeleri son gününde devam ediyor.
Yarışmada mücadele eden milli takım daha önce karışık çiftler kategorisinde yaptığı müsabakalardan namağlup olarak tamamlayan Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz, 518 Aralık 2021 tarihleri arasında Hollanda’da yapılacak son Olimpiyat elemelerinde ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştılar.
Olimpiyat Elemelerine 22 ülkeden 300 sporcu katılım sağlarken elemelerin son gününde milli takım kadınlar ve erkeler kategorisinde yarışmaya devam ediyor. Sabah seansında kadın milli takım Macaristan ile mücadele ederken, erkekler ise Kırgızistan milli takımıyla karışı karşıya geliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Türk Curling tarihinde bir ilki başarmak istediklerini ifade ederek, “ Müsabakalarımız bugün itibari ile son bulacak. Daha önce karışık çiftlerde sporcularımız elemelere katılma hakkı kazanmıştı. Kadın ve erkek milli takımlarında ise bugün finaldeyiz. Bugün sabah seansında galibiyet alırsak son bir maç hakkımız daha olacak. Öğleden sonra galip ayrılırsak eğer elemelere kadın ve erkek milli takımı olarak katılacağız. Eğer bunu başarırsak Türk Curling tarihinde 3 takımla turnuva elemelerine katılacağız. Buda önemli bir başarı olacak. Son iki adımdayız. Erkek takımı buraya kadar namağlup geldi. Son 3 aydır 20’ye yakın müsabaka yaptılar. Mağlubiyet yüzü görmedi” dedi.

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