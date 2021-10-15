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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sekmen’den hayırlı olsun ziyareti

İHA

Sekmen’den hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 20212022 Akademik yılın başlaması vesilesiyle Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün ile Erzurum Spor A.Ş. Genel Müdürü ve BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal’ın da yer aldığı ziyaretten dolayı oldukça memnun olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Erzurum’un öğrencilerine kavuştuğunu söyledi. Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıl boyunca öğrencilerden mahrum olduklarını belirten Rektör Çomaklı: “Alınan tüm tedbirlerle birlikte öğrencilerimiz tekrar üniversitelerine kavuştu. Medreseleri ve kütüphaneleriyle bin yıldır eğitim yuvası olan Erzurum, bilgi üretmeye dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edecek. Bu vesileyle en büyük destekçimiz olan ve bizleri asla yalnız bırakmayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e ziyareti için teşekkür ediyorum” dedi.
Şehrin birlik ve beraberliğini pekiştiren unsurlar arasında sportif etkinliklerin de yer aldığını aktaran Rektör Çomaklı, Erzurum için mavibeyaz renklerin oldukça önemli olduğunu belirterek “Şehrimizin futboldaki en önemli temsilcisi olan Erzurumspor’un elde ettiği başarılarla seviniyor kötü sonuçlar alınca hep birlikte üzülüyoruz. Ortak paydamız olan temsilcimizin başarılı sonuçlar alarak gelecek yıl ait olduğu yere, Süper Lig’e geri döneceğine ve orada kalıcı olacağına yürekten inanıyor, bu duygularla Kulüp Başkanı Ömer Düzgün ile Asbaşkan Ahmet Dal nezdinde teknik heyet ve futbolculara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Sekmen “Tüm Bilimsel ve Sosyal Etkinliklere Belediye Olarak Destek Vermeye Devam Edeceğiz”
65. yılına merhaba diyen Atatürk Üniversitesinin sadece Erzurum için değil ülkemiz için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte şehrin özlenen günlerine geri döndüğünü belirtti. Atatürk Üniversitesinin toplumla bütünleşen, bölge insanın dertleriyle dertlenen ve bu dertlere bilimsel açıdan çözümler üreten bir üniversite olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen: “Önceki akademik dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de yapılacak tüm bilimsel ve sosyal etkinliklere Belediye olarak destek vermeye devam edeceğiz. Üniversitemizin hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları ve sanayi ile ilgili gelişmeleri yakinen takip etmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Belediyemizle iş birliği içerisinde çalışmasından ve toplumun, halkın ve halka açık bir üniversitesi olmasından dolayı Rektörümüz şahsında bütün akademik ve idari personeli kutluyor, öğrencilerimize başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.
Ziyaret, BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün’ün futbolcuların imzaladığı formayı Rektör Çomaklı’ya hediye etmesiyle son buldu.

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