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Aziziye Belediyesi’nden tarımda model olacak yatırım Türkiye’nin en lezzetli domatesi Aziziye’de üretilecek

İHA

Aziziye Belediyesi’nden tarımda model olacak yatırım Türkiye’nin en lezzetli domatesi Aziziye’de üretilecek

Aziziye Belediyesi’nin “Termal Destekli Domates Seraları” göz kırpmaya başladı.
Tarımsal üretime yepyeni bir boyut kazandıracak olan seralar sayesinde piyasalar Türkiye’nin en yüksek rakımda yetişen ve yine Türkiye’nin en lezzetli Erzurum domatesiyle tanışmış olacak. Aziziye Belediyesi’nin ilçede katma değer üretimine yönelik yatırımları arasında bulunan söz konusu proje, jeotermal enerji kullanımının yanı sıra biyokütlesel atıkların bertaraf edilerek enerjiye dönüştürülmesini de sağlayacak. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Biyokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Seracılığı Projesi” ile birbirinden farklı kazanımlar elde edeceklerinin altını çizerek, “Bu yatırım ilimiz ve ilçemiz için sadece ekonomik fayda üretmekle kalmayacak; aynı zamanda tarımsal üretimde çeşitliliği sağlayıp, çevreyi de koruma altına almış olacak” dedi.
Başkan Orhan Çalışmaları İnceledi
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yazkış domates üretimi yapılacak olan seraların kurulum çalışmalarını yerinde inceledi. Ilıca’da konuşlandırılan üretim tesisleri sahasını gezen Başkan Orhan, projenin son durumu hakkında bilgiler aldı.
Başkan Orhan, daha sonra projeyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, katma değer üretimi, istihdam, nitelikli üretim ve tarımda çeşitlilik vurgusunda bulundu.
KUDAKA ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle projelendirilen ve kurulumu 13 dönümlük arazi üzerinde gerçekleştirilen seraların Erzurum’daki tarımsal üretime yepyeni bir boyut kazandıracağına dikkati çeken Orhan, “Bu proje sıradan ve sadece sezonluk bir seracılık yatırımı olmayacak. Bu projeyle termal kaynaklarımızı ve biyokütlesel atıkları kullanmak suretiyle yılın tamamında domates üretimi yapacağız, ilçemizde yeni iş olanakları ve istihdam fırsatları oluşturmuş olacağız” diye konuştu.
Seracılıkta “Çevre Dostu” Planlama
Termal seraların sahip olacağı üretim ve çalışma sistemi hakkında bilgiler de veren Orhan, “İlçemizde yıllık 70 bin tonun üzerinde evsel bağbahçe ve tarımsal atık oluşuyor. İşte biz bu projeyle bahse konu atıkları önce toplayacak, ardından kuracağımız sistemle enerjiye dönüştürecek ve son olarak da bu enerjiyi yine seralarımızı ısıtmak için kullanacağız. Dolayısıyla kışın çok soğuk günlerinde şayet termal sularımız seraları ısıtmak için yeterli gelmezse, işte o zamanlarda da bu enerjiyi kullanacağız. Böylece hem örtü altı üretimimize süreklilik kazandırmış hem de domates üretimi için ihtiyaç duyulacak ısı ve nem ortamını oluşturarak, seralarımızı üretime elverişli hale getirmiş olacağız” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin En Lezzetli Domatesi Olacak
Üretime Kasım ayının sonuna doğru başlanacak olan termal seralarda aylık 25 ton domates üretimi planladıklarını kaydeden Başkan Orhan, “Seralarımız şu anda Türkiye’de bu ölçekteki en büyük sera olma özelliğini taşıyor. Topraksız tarım uygulaması yapacağımız seralarımızda, domates üretimi için Cocopeat sistemini kullanacağız. Bitkilerdeki tozlaşma ya da diğer tabirle döllenme ihtiyacını ise, bu iş için özel olarak yetiştirilmiş arılarla gerçekleştireceğiz. Bu arılar bal yapmıyor, sadece bitkilerin polenleşmesini sağlıyor. Süreç sonunda Türkiye’nin en yüksek rakımda yetişen ve yine Türkiye’nin en lezzetli ve besleyici domatesini Erzurum’da üretmiş olacağız. Çünkü yüksek rakım bitki gelişiminde ve yüksek verim elde etmede çok büyük avantajlar sağlıyor. Biz de işte bu avantajı fırsata dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.
İşgücü Kaynağı: Tarım Ve Hayvancılık Lisesi
Öte yandan “Yapacağımız bu yatırımla özel sektöre örnek teşkil edeceğimizden, aynı zamanda üretim ve istihdam odaklı yepyeni bir yatırım modeli de ortaya koymuş olacağız” diyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, üretim sürecindeki nitelikli eleman ihtiyacı için de, Erzurum’da yeni kurulan Tarım ve Hayvancılık Lisesi’ni adres gösterdi. Ilıca’da açılan yeni lisenin uygulamalı tarım ve hayvancılık eğitimleriyle bölge için yükselen bir değer olacağını vurgulayan Orhan, “Bu lisemiz, tarımsal üretim ve hayvancılık sektörlerinin ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücünün tam da kaynağını teşkil edecek. Dolayısıyla burada eğitimöğretim gören öğrencilerimiz, seracılık faaliyetleri açısından da çok geniş bir işgücü potansiyeli demek olacak. Bu öğrencilerimiz seralarımızda uygulamalı eğitim görecek, staj imkânı bulacak ve hatta sonrasında istihdam edilmeleri dahi mümkün olacak. Böylece Aziziye ilçemiz ve özellikle de Ilıca’mız, örtü altı sebze ve meyve üreticiliğinin başkenti haline gelecek” ifadelerini kullandı.
Milletvekili İbrahim Aydemir’e Teşekkür
Değerlendirmesinde, Tarım ve Hayvancılık Lisesi’nin Erzurum’a kazandırılmasında büyük rol oynayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’e de teşekkür eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Tarım ve hayvancılıkta zirveyi ifade eden Erzurum gibi bir şehre Tarım ve Hayvancılık Lisesi kazandırılmış olması, gerçekten de çok büyük bir hizmet. Erzurum’da bu lisenin açılmış olmasının hem mimarı ve hem de mihmandarı olan Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydemir’e bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu lisemiz de, tıpkı ziraat ve veteriner fakültelerimiz gibi tarım ve hayvancılığımıza çok büyük faydalar sağlayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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