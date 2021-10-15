Eylül ayı trafik verileri açıklandı Erzurum’da 9 ayda bin 596 trafik kazası yaşandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eylül ayı trafik verileri açıklandı Erzurum’da 9 ayda bin 596 trafik kazası yaşandı

İHA

Eylül ayı trafik verileri açıklandı Erzurum’da 9 ayda bin 596 trafik kazası yaşandı

TÜİK 2021 Eylül dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 9 ayda bin 596 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu.
Erzurum Eylül ayı trafik verileri açıklandı
TÜİK 2021 Eylül dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 9 ayda bin 596 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm sayısında 4, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3’üncü sırada yer aldı.
Erzurum’da 16 Kişi Yaşamını Yitirdi
Erzurum’da bu yılın 9 ayında 16 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde Ocak Eylül ayları toplamında meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12.15, ülke toplamında ise yüzde 0,64’lük oran oluşturdu.
Erzurum Ocak Eylül Verileri
TÜİK verilerine göre Erzurum’da Eylül ayında 127 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 212 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 213 kişi yaralandı. İlde Ocak Eylül ayları kapsamında ise 877 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, bin 596 da maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 16 kişi yaşamını kaybetti, bin 542 kişi ise yaralandı.
Doğu Anadolu Ocak Eylül Verileri
TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 9 ayında 7 bin 216 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 8 bin 927 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 125 kişi yaşamına veda etti, 12 bin 644 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 5,30’luk oran gösterdi.
Erzurum’un Oransal Verileri
Erzurum’da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 12,15’lik oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 17,87, ölüm sayısı yüzde 12,8, yaralı sayısı ise yüzde 12,19’luk oran verdi. Erzurum’da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 00,89’luk oran oluşturdu.
9 Aylık Bölge İlleri Kaza Dağılımı
Trafik istatistik Bülteni Ocak Eylül 2021 sonuçları itibariyle Ağrı’da 484, Bingöl’de 430, Bitlis’te 484, Elazığ’da 808, Erzincan’da 573, Erzurum’da 877, Hakkari’de 211, Kars’ta 219, Malatya’da bin 281, Muş’ta 331, Tunceli’de 131, Van’da bin 38, Ardahan’da 110, Iğdır’da 239 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.
Bölge İlleri Ölüm Sayısı
Erzurum, Elazığ, Malatya ve Van bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak Eylül ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı’da 6, Bingöl’de 8, Bitlis’te 9, Elazığ’da 17, Erzurum’da 16, Erzincan’da 11, Hakkari’de 2, Malatya’da 24, Muş’ta 1, Tunceli’de 4, Van’da 23, Iğdır’da 3 kazazede yaşamını yitirdi.
9 Aylık Bölge İlleri Yaralı Sayısı
Bu yılın 9 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı’da 883, Bingöl’de 706, Bitlis’te 876, Elazığ’da bin 434, Erzincan’da 990, Erzurum’da bin 542, Hakkari’de 379, Kars’ta 351, Malatya’da 2 bin 145, Muş’ta 620, Tunceli’de 236, Van’da bin 891, Ardahan’da 213 ve Iğdır’da ise 378 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aziziye Belediyesi’nden tarımda model olacak yatırım Türkiye’nin en lezzetli domatesi Aziziye’de üretilecek
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden tarımda model olacak ...
Kara Fatma'nın adına köyünde kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Kara Fatma'nın adına köyünde kütüphane açıldı
Sekmen’den hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Sekmen’den hayırlı olsun ziyareti
Bilim Fest için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Bilim Fest için imzalar atıldı
Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Müsabakaları Erzurum’da son gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme ...
Akademisyenden İbrahim Erkal'a vefa belgeseli
YEREL HABERLER Akademisyenden İbrahim Erkal'a vefa belgeseli
Kızakçılar asfaltta yarışacak
YEREL HABERLER Kızakçılar asfaltta yarışacak
Eksi 35'leri gören Erzurum'da, jeotermal kaynaklarla domates üretilecek
YEREL HABERLER Eksi 35'leri gören Erzurum'da, jeotermal kaynaklarla ...
Kızakçılar asfaltta yarışacak
YEREL HABERLER Kızakçılar asfaltta yarışacak
Aydemir’den Ömer Nasuhi Bilmen’e vefa Aydemir Erzurum Kongresinin manasını paylaştı Başkan Gök: ‘Dadaşlara bütün Türkiye teşekkür ediyor’
YEREL HABERLER Aydemir’den Ömer Nasuhi Bilmen’e vefa Aydemir Erzurum ...
Meme Kanserine karşı farkındalık projesi
YEREL HABERLER Meme Kanserine karşı farkındalık projesi
ISIF’21 heyeti başarılarını Rektör Çomaklı ile paylaştı
YEREL HABERLER ISIF’21 heyeti başarılarını Rektör Çomaklı ile ...
ISIF’21 heyeti başarılarını Rektör Çomaklı ile paylaştı
YEREL HABERLER ISIF’21 heyeti başarılarını Rektör Çomaklı ile ...
Erzurum’da yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışması ...
ASH Bakanlığı Sosyal Yardımlara Erzurumlu Genel Müdür
YEREL HABERLER ASH Bakanlığı Sosyal Yardımlara Erzurumlu Genel Müdür
ETÜ’de Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER ETÜ’de Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım ...
Başsavcı Yağız’dan Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcı Yağız’dan Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
Şenkaya modern hayvan pazarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Şenkaya modern hayvan pazarına kavuşuyor
Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir’le görüştü Aydemir: ‘Erzurumspor’un hakkını savunmayı sürdüreceğiz’ Aydemir Erzurumspor’u yeniden gündeme taşıdı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir’le ...
'Pandemi aşı ile aşılmaya çalışılıyor ama atık yönetimi de önemli'
YEREL HABERLER 'Pandemi aşı ile aşılmaya çalışılıyor ama atık ...
Aydemir: ‘Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe paylaşın’ Aydemir: ‘Kimsenin vatandaşı tedirgin etmeye hakkı yok’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe ...
BB Erzurumspor Altınordu mesaisini sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Altınordu mesaisini sürdürdü
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum’da esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, ...
Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor
YEREL HABERLER Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.