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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da Kara Fatma Kütüphanesi ziyaretçilerine kapılarını açtı

İHA

Erzurum’da Kara Fatma Kütüphanesi ziyaretçilerine kapılarını açtı

Erzurum’da cesareti ve fedakârlığı ile Milli Mücadele dönemine damga vuran "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher'in adını taşıyan ‘Erzurumlu Üstteğmen Kara Fatma Kütüphanesi’ sade bir törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Aşkale Çayköy Mahallesi’nde düzenlenen törene; Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmaz, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Murat Güven, Erkadın Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Vali Memiş, kütüphane bahçesinde öğrenciler tarafından bayraklarla karşılandı. Alanda bekleyen vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Memiş, koronavirüse karşı en önemli silahın aşı olduğunu bir kez daha burada hatırlattı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Memiş törende yaptığı konuşmada Erzurum’un Kara Fatma’nın, Nene Hatun’un ve Alvarlı Efe’nin memleketi olduğuna dikkat çekti.
Kara Fatma’nın Erzurum için önemli bir değer olduğunu söyleyen Memiş, “Allah bizi kahramanlarımıza ve şehitlerimize karşı mahcup etmesin. Başta Gazi Mustafa kemal Atatürk olmaz üzere bu ülkeyi kuran ve Türkiye Cumhuriyeti için mücadele eden herkese minnettarız.” dedi.
Memiş, ayrıca kütüphanenin yapımı için başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, Erkadın Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Programda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erkadın Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından kurdela kesimi ile kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Fatma Seher kimdir?
Erzurum'da dünyaya gelen Fatma Seher, Balkan Harbi yıllarında asker olan eşiyle Edirne'ye yerleşir. Sarıkamış'a gönderilen eşiyle bu defa Doğu Cephesi'nde çeşitli görevler üstlenir. Eşinin şehit düşmesinden sonra Fatma Seher'in savaş sahnesine çıktığı görülür. Akrabalarından oluşan bir müfreze oluşturur.
Fatma Seher, Sivas Kongresi sırasında Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek savaşa katılmak için izin ister. "Kara" lakabını da ve üsteğmen rütbesini de Mustafa Kemal'den alan Fatma Seher, aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin yanında İstiklal Harbi'nde 300 kişilik birliği komuta eder.
Savaşın sona ermesinden sonra İstanbul'a yerleşen Fatma Seher, devletin kendisine bağladığı maaşın tek bir kuruşuna bile dokunmadan Kızılay'a bağışlar. Fatma Seher, 2 Temmuz 1955'te İstanbul Darülaceze'de hayatını kaybetti.

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