Vali Memiş denetim yaptı

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İçişleri Bakanlığınca yayınlanan “Trafik Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile birlikte şehirlerarası ulaşımın en yoğun olduğu ErzurumAşkale karayolunda trafik denetimi yaptı.

Trafik akışını ve olası sıkıntıları yerinde görmek için denetim yaptıklarını ifade eden Vali Okay Memiş, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

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