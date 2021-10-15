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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir TBMM kararıyla TÜRKPA üyeliğine seçildi

İHA

Aydemir TBMM kararıyla TÜRKPA üyeliğine seçildi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi(TÜRKPA) üyeliğine seçildi. Dönem Başkanlığını Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin’in yaptığı TÜRKPA 2008 yılından bugüne hizmet veriyor.
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi(TÜRKPA) üyeliğine TBMM AK Parti Grubunun teklifiyle Milletvekili Aydemir getirildi.
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Nedir
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 21 Kasım 2008 tarihinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti Parlamento Başkanlarının imzalamış olduğu Anlaşma ile kuruldu.
29 Eylül 2009 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti başkenti Bakü`de, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 1.Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda TÜRKPA’nın İçtüzüğü, Sekretaryası ve Bakü Beyannamesi kabul edildi. Aynı zamanda TÜRKPA Sekretaryası’nın sürekli Bakü şehrinde yerleşik olması karara bağlandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı İlham Aliyev’in yardım ve destekleri doğrultusunda TÜRKPA’nın faaliyeti için gerekli çalışma ortamı oluşturuldu
TÜRKPA Amaçları
Parlamentolar arası işbirliğinin kalite yönünden yüni aşaması olan parlamento diplomasisi araçlarının yardımıyla devletler arasında politik diyalogun daha da geliştirilmesine katkıda bulunmak;
Tarih, kültür ve dil ortaklığına dayanarak ulusal yasamaların yakınlaştırılması ve parlamentolar arası işbirliğine ilişkin diğer konularda karşılıklı faaliyetin daha da yoğunlaştırılması.
Türk dili konuşan ülkeler ve diğer bölge ülkeleri arasında karşılıklı faydalı ve eşit düzeyli işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak;
Üye ülkelerin yasamalarının, aynı zamanda kültürel mirasın ve tarih, sanat, edebiyat ve diğer alanlarda Türk dili konuşan ülkeler için ortak önem taşıyan değerlerin korunması ve gelecek nesillere devredilmesine yönelmiş yasamaların yakınlaştırılması üzere tavsiyeler vermek;
Taraflar arasında politik, sosyoekonomik, kültürel, insani, hukuki ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yardım göstermek yönünde faaliyetleri devam ettirmektir.
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi faaliyetlerini; bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve devlet sınırlarının ihlal edilmezliği, eşitlik, birbirinin iç işlerine karışmama ilkelerine saygı duyulması, zor kullanmaktan ve zor kullanılması ile tehdit, ekonomik ve başka baskı yöntemlerinden imtina temelinde, devletlerin siyasi ve ekonomik güvenliğinin güçlendirilmesi, doğal kaynakları tam ve verimli kullanmak yoluyla halkların refahının yükseltilmesi, ulusal ekonomilerin dinamik geliştirilmesi, parlamento diplomasisi alanında yeni başarılara imza atılması, bölge ve diğer uluslararası camianın üyesi olan ülkelerin parlamentoları ve diğer uluslararası örgütler ile yeni ilişkilerin kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesi esasında yürütmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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