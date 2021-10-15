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Kaliteli tescillendi Atatürk Üniversitesi YÖKAK Tarafından Akredite Edildi

İHA

Kaliteli tescillendi Atatürk Üniversitesi YÖKAK Tarafından Akredite Edildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim alanında uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında Atatürk Üniversitesi 2 yıl süreyle akredite edildi.
YÖKAK tarafından 2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan ve 209 üniversite arasından 60’a yakın kurumun başvurduğu, 2021 yılında ise 12 üniversitenin akredite olduğu Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirme sürecini tamamlanan Atatürk Üniversitesi, bağımsız değerlendirme takımları tarafından yürütülen değerlendirme programı sonrasında akredite olmaya hak kazandı.
Yükseköğretim Kalite Kurulunun Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantı neticesinde, Atatürk Üniversitesinin 2 yıl süreyle akredite edilmesi yönünde karar alındığını belirten YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, özverili çalışmaları dolayısıyla Atatürk Üniversitesini tebrik etti. YÖKAK’ın 2017’den itibaren bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren bir kurum olduğunu belirten Prof. Dr. Elmas, bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Atatürk Üniversitesindeki kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin, YÖKAKKurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile uyumlu olduğu sonucuna vardığını açıkladı.
Yeni Nesil Üniversite Vizyonu Devam Edecek
Atatürk Üniversitesinde kurumsal politikaların birbirleri ile olan ilişkileri ve politikalardaki bütüncül yapı ve iç kalite güvence sistemiyle olan ilişkisini kurmak ve bütüncül olarak yönetilmesini sağlamak üzere başlatılan “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” çalışmalarında planlanmış faaliyetlerin önümüzdeki dönem içinde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan YÖKAK Başkanı Elmas: “İki yıl süreyle akredite edilen Atatürk Üniversitesini tebrik ediyor; sürece liderlik eden ve emek veren yöneticilerimize, kurum kalite komisyonu üyelerine ve kurumun tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Eğitim ve Öğretimdeki Kalite Tescillendi
“Atatürk Üniversitesinin akreditasyon almasıyla birlikte; eğitim ve öğretimdeki kalitesi tescillemiştir” ifadeleriyle sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında stratejik bir eylem planı oluşturduklarını, bu süreçte Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğini de kendilerine rehber alarak tüm eğitimöğretim faaliyetlerinde uluslararası kalite standartlarına ulaşmayı amaçladıklarını, YÖKAK tarafından 2 yıl süreyle akredite edilerek de bu hedefe ulaştıklarını söyledi.
Rektör Çomaklı: “Bilim İklimini Daha da Güçlendirdik”
Eğitim ve öğretimde güncel yaklaşımları bünyesine entegre eden, çağın değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılama noktasında çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesinin kalite sürecine ilişkin çalışmalara hız kesmeden devam etiğini vurgulayan Çomaklı: “Üniversitemizi yükseköğretim alanında daha ileri taşıma ve topluma sunduğumuz katkı payını artırma idealleriyle çıktığımız bu yolda, başlattığımız geniş çaplı akademik değişimdönüşüm seferberliği ile büyük bir mesafe kat ettik. Bu süreçte üniversitemizdeki bilim iklimini daha da güçlendirdik” dedi.
Çok Daha Güçlü Bir Atatürk Üniversitesi
Bulunduğu bölgeyle bütünleşmiş, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen tematik yapısıyla, dinamik ve öğrenci odaklı bir yönetim modeline sahip olan Atatürk Üniversitesinin, bilimsel çeşitliliği yüksek, akademik potansiyelin kampüs sınırları dışına taşındığı huzurlu ve güçlü bir eğitim kurumuna dönüştüğünü aktaran Rektör Çomaklı: “Son yıllarda birimlerimizin akredite edilmesi, kurumsal ve toplumsal katkıda olan artış, uluslararasılaşmaya yönelik atılan adımlar ve araştırma geliştirmedeki başarılı sonuçlar üniversitemizin elde ettiği başarıların temelini oluşturuyor. Bu süreçte üstün gayret gösteren başta üniversitemizin mensupları olmak üzere desteklerini esirgemeyen iç ve dış tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Kurumsal Akreditasyon Programı Nedir?
Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımlarının kendi aralarında yaptığı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamadaki değerlendirmelerden oluşuyor. Bu değerlendirmelerde üniversiteler; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Raporu hazırlanıyor ve YÖKAK’ a iletiliyor. Kurumlarda kalite güvence sisteminin olgunluk düzeyi kurul tarafından değerlendirilerek üniversiteler akredite ediliyor.

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