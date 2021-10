Aydemir: ‘Yerel gazeteler bizim için can simididir’ Aydemir: ‘Cumhur İttifakı ve AK Parti Milletimizin umududur’ Aydemir: ‘Hak teslimi yapan STK’larımıza minnettarız’ Aydemir: ‘Müflis ve liyakatten uzak bir muhalefetimiz var’ Aydemir: ‘Yerel gazeteler ilan almaya devam edecek’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin kabul edilmesiyle birlikte, yerel gazetelerin ilan alma sürecinin devam edeceğini belirterek, ‘Yerel gazeteler bizim için can simididir’ dedi.

Milletvekili Aydemir, ‘Mükelleflerimize huzur enjekte eden 280 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Teklifimiz, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Hayırlı olsun’ niyazını paylaştı.

Aydemir Stk’ların Minnettarlığını anlattı

Basın toplantısı sonrasında TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Milletvekili Aydemir, “Yerel Basın”ın kamu ilanı alma hakkına ve Çiftçilerimizin geriye dönük stopajlarını iadeye dönük kanuni düzenlememize teşekkür eden STK’ları ifade ederek ‘Biz de hak teslimi yapan STK’larımıza minnettarız.’ ifadesine yer verdi.

Aydemir’in Basın Toplantısı

Milletvekili Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, yerel gazetelerin ilanlarını ilgilendiren bir madde olduğunu anımsattı.

Yerel Gazetelerin İlanları Kesilmeyecek

Bu maddenin Cumhur İttifakı'nın verdiği önergeyle değiştirildiğini ve yerel gazetelerin ilanlarının kesilmesinin söz konusu olmayacağını belirten Milletvekili Aydemir, "Biz hakikatin üstünü açan her gazeteciye saygı duyduk. Bizden önce gazetecilere kan kusturduklarını biliyoruz. Yerel gazeteler bizim için can simididir. Onların yaşaması için ne lazım gerekiyorsa yaptık ve yapacağız." diye konuştu.

Çiftçilere Yönelik Teşvikler

Yasayla birlikte, Çiftçilere dönük teşviklerden alınan verginin artık alınmayacağını ve şimdiye kadar kesilen paraların da iade edileceğini kaydeden Milletvekili Aydemir, bunun tüm Türkiye'deki çiftçilerde memnuniyet yaşattığını söyledi.

AK Parti kadrolarının hep milletin içinde olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, gelecek dönemin çok daha özel ve güzel gelişmelere gebe olduğunu kaydederek, ‘Ak Parti icraatlerinin tamamını liyakat esaslı götürmüştür.’ vurgusunda bulundu.

‘Liyakatleri yok’

Aydemir, bir soru üzerine, bir partinin genel başkanı olmanın Cumhurbaşkanı adayı iddiasını ortaya koymak anlamına geleceğini belirterek "Muhalefet halen bir aday ifade edemiyorsa bunların bu ülkeyi yönetmeye becerileri yok demektir, buna layık değiller, liyakatleri yok. Genel başkanlarından sıkılıp utanıyorlar, ismini açıklamaktan imtina ediyorlar. Sadece ve sadece Cumhur İttifakı, AK Parti umuttur." dedi.

Aydemir TBMM Genel Kurulunda Söz Aldı

TBMM’deki basın toplantısı sonrasında Genel Kurul’da söz alan Milletvekili Aydemir, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabulüyle birlikte yasa kapsamında yer alan meslek teşekkülleri ve ilgili STK’lardan gelen teşekkür mesajlarını paylaştı.

Aydemir’den Hak Teslimi Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Milletçe en önemli özelliklerimizden biri hak teslimi yapmaktır. Şimdi, şu anda Meclis gündeminde olan kanun teklifi için çok sayıda teşekkür mesajı alıyorum. Özellikle yerel basını koruduğumuzdan dolayı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Doğu Anadolu Basın Konseyi, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti minnettarlıklarını ifade etmişler, AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na, Cumhurbaşkanımıza, Meclisimize. Bunun yanında, çiftçi için stopajların geriye dönük ödenecek olmasından dolayı da çiftçiler, Ziraat Odası başkanlarımızın teşekkürleri var. Özellikle burada paylaşıyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı’na, AK Parti’ye, Milliyetçi Hareket Partisine yüreğimden kopup gelen muhabbetlerimi ifade ediyorum. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.