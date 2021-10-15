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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekerlekli kızak yarışları Erzurum’da nefesleri kesecek

İHA

Tekerlekli kızak yarışları Erzurum’da nefesleri kesecek

Kızak Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum’da düzenleniyor. Tanıtımı yapılan yarışmanın ilk startı yarın verilecek.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Kızak Federasyonu'nun düzenlediği yarışmanın tanıtımı Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde geçekleşti. 151617 Ekim tarihlerinde geçekleşecek ve ilk startın yarın verileceği yarışma için Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu’dan gelen toplam 50 kulüp 100’e yakın sporcu kıyasıya mücadele edecek.
Şampiyona öncesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde Kızak Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan’ın da katılımıyla seremoni düzenlendi. Düzenlenen tanıtım programının sonunda ise milli kazıkçılar mini bir kızak gösterisi yaptı.
Yarışma öncesi Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Tekcan, Erzurum’un kızak yarışlarında bir lokomotif olduğunu ifade ederek, “Erzurum’da güzel bir yarışma düzenleyeceğiz. Erzurum ve Kars bu dalın lokomotiflerinden. Kayak Merkezlerinin bulunduğu her yerde aktif sporcularımız var. Dünya klasmanında da belli bir yerdeyiz. İlk 7 arasında yer alıyoruz. Erzurum’da yeni bir pist yapılıyor. Burası faaliyette girene kadar bir şampiyona Sarıkamış’ta diğer şampiyonayı ise burada yapmayı planlıyoruz. Çok sayıda sporcumuz var. 200’e yakın kulübümüz bulunuyor” dedi.
Konuşmaların ardından yarışma öncesi sporcular ve federasyon yetkilileri hatıra fotoğrafı çekildi.

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