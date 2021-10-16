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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekerlekli kızaklarla kıyasıya yarış

İHA

Tekerlekli kızaklarla kıyasıya yarış

Kızak Federasyonu’nun tarafından Erzurum’da düzenlenen Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası ikinci gününde kıyasıya yarışlarla devam ediyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Kızak Federasyonu'nun düzenlediği yarışma ikinci gününde nefes kesen yarışlarla devam ediyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde düzenlenen yarışmaya Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu’dan gelen toplam 100’e yakın sporcu katılıyor.
Dün tanıtımı yapılan organizasyonda bugün ise ilk yarışlar başladı. Yıldızlar kategorisinde 8 sporcu süreye karşı kıyasıya mücadele etti. Yıldızlar kategorisinde ilk 3 sırayı Çankırı’dan katılan sporcular aldı. Kategoride en iyi dereceyi alan Zehra Rabia Oksal birinci, Eylül Naz Tekin ikinci ve Hatice Yağmur Önder ise üçüncü oldu.
Şampiyona gün içerisinde devam edecek olan yarışlarla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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